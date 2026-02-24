Czwarta rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę obfituje w komentarze, głosy i oświadczenia społeczności międzynarodowej. Prezydent Zełenski podkreślił w porannym wystąpieniu, że Putin nie osiągnął swoich celów, nie złamał narodu ukraińskiego i nie wygrał tej wojny.

Swoje stanowisko wyraziła również Rosja. Dmitrij Pieskow, odpowiadając na pytania dziennikarzy Agence France-Press, zapowiedział, że Rosja nie składa broni. Jak stwierdził, mają zamiar walczyć, dopóki nie osiągną celów - podaje rosyjska agencja RIA.

Rzecznik Kremla poruszył też kwestię wsparcia udzielanego Ukrainie przez europejskich sojuszników. Jego twierdzenia oparte są na spekulacjach rozpowszechnianych przez rosyjską propagandę, których podstawą są rzekome ustalenia wywiadu. Zdaniem Rosji kraje zachodnie planują przekazanie Kijowowi bomby atomowej.

Rada Federacji ostrzegła, że gdyby do tego doszło, Kreml uznałby dostawy za wspólny atak Rosję. Senatorowie wprost mówią o "nieodpowiedzialnej zmowie" Wielkiej Brytanii i Francji, która "mogłaby doprowadzić do katastrofy". Z kolei rosyjski wywiad twierdzi, że zachodni sojusznicy nie unikną odpowiedzialności za swoje działania w zakresie wsparcia jądrowego, ponieważ wszystko, co tajne, i tak ujrzy światło dzienne.

- Informacje o planach Wielkiej Brytanii i Francji dotyczących przekazania broni jądrowej Ukrainie zostaną wzięte pod uwagę podczas spotkań poświęconych rozwiązywaniu konfliktu - powiedział Pieskow. Są to, jego zdaniem, potencjalnie niezwykle niebezpieczne informacje. Jak stwierdził, podjęcie takich działań przez Paryż i Londyn stanowiłoby rażące naruszenie wszelkich norm i zasad prawa międzynarodowego.

Członkowie Rady Federacji apelują o wszczęcie w tej sprawie śledztw na szczeblu parlamentarnym, Rady Bezpieczeństwa ONZ, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) oraz Konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni