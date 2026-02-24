Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy stawiają warunki
Zdecydowana większość Polaków chce, by Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej - wynika z sondażu CBOS. Ankietowani stawiają jednak pewne warunki.
Aż 68,9 proc. Polaków popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, jednak tylko 12 proc. uważa, że powinno stać się to jak najszybciej, nawet bez spełnienia wszystkich warunków tradycyjnie stawianych państwom kandydatom - tak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej".
Kolejne 57 proc. ankietowanych nie ma nic przeciwko akcesji, o ile te warunki zostaną w całości spełnione.
Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy zabrali głos
Przeciwko wejściu Ukrainy do UE jest natomiast 21 proc. Polaków, a 10 proc. odmawia odpowiedzi lub nie ma w tej sprawie zdania.
"Największy opór wobec wejścia wschodniego sąsiada Polski do Unii mają rolnicy (sprzeciw wyraża 46,6 proc.) i respondenci o poglądach prawicowych (33,6 proc.)" - czytamy.
Największymi zwolennikami członkostwa Ukrainy w UE są natomiast osoby o poglądach lewicowych (akcesji chce 88,3 proc. tej grupy, w tym 69,9 proc. warunkowo) i mieszkańcy wielkich miast (łącznie 77,6 proc.).
