Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy stawiają warunki

Zdecydowana większość Polaków chce, by Ukraina stała się częścią Unii Europejskiej - wynika z sondażu CBOS. Ankietowani stawiają jednak pewne warunki.

Flagi Ukrainy i Unii Europejskiej powiewające na wietrze.
Polacy podzieleni w kwestii szybkiego członkostwa Ukrainy w UE

68,9 proc. Polaków popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, jednak tylko 12 proc. uważa, że powinno stać się to jak najszybciej, nawet bez spełnienia wszystkich warunków tradycyjnie stawianych państwom kandydatom - tak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej".

 

Kolejne 57 proc. ankietowanych nie ma nic przeciwko akcesji, o ile te warunki zostaną w całości spełnione.

Ukraina w Unii Europejskiej? Polacy zabrali głos

Przeciwko wejściu Ukrainy do UE jest natomiast 21 proc. Polaków, a 10 proc. odmawia odpowiedzi lub nie ma w tej sprawie zdania.

 

"Największy opór wobec wejścia wschodniego sąsiada Polski do Unii mają rolnicy (sprzeciw wyraża 46,6 proc.) i respondenci o poglądach prawicowych (33,6 proc.)" - czytamy.

 

Największymi zwolennikami członkostwa Ukrainy w UE są natomiast osoby o poglądach lewicowych (akcesji chce 88,3 proc. tej grupy, w tym 69,9 proc. warunkowo) i mieszkańcy wielkich miast (łącznie 77,6 proc.).

 

