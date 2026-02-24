Informując o zatrzymaniu 36-letniego mężczyzny oraz 28-letniej kobiety, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wskazała, że oboje byli bezrobotni i mieszkali w jednym lokalu w miejscowości Izmaił w obwodzie odeskim.

Uwagę ujętej pary miało przykuć ogłoszenie w sieci zachęcające do - jak opisała SBU - "łatwego zarobku". Autorzy anonsu poszukiwali gotowych na rejestrowanie na rzecz Rosjan satelitarnych terminali Starlink.

Liczyli na łatwy zarobek, współpracowali z Rosją. Ukraińcy w rękach SBU

Zatrzymani Ukraińcy przystali na tę propozycję. W zamian za rejestrację każdego terminala mieli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 30 dolarów amerykańskich, czyli około 107 zł. Aby zarejestrować jak najwięcej takich urządzeń, 28-latka i 36-latek próbowali włączyć w ten proceder kolejne osoby.

Dzięki pracy specjalistów ds. kontrwywiadu i cyberbezpieczeństwa działających pod nadzorem prokuratury, udało się zatrzymać oraz aresztować Ukraińców. Podczas przeszukania ich mieszkania znaleziono telefony komórkowe, a w nich dowody potwierdzające pracę na rzecz Rosjan.

Chodzi m.in. o korespondencję, instrukcje dotyczące rejestracji systemów Starlink oraz informacje o wynagrodzeniu. Zatrzymani zostali oskarżeni o zdradę stanu w trakcie stanu wojennego. Za taki czyn w Ukrainie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Musk odciął Rosję od Starlinka. W sieci pojawiają się podejrzane ogłoszenia

W lutym na prośbę ukraińskiego ministra obrony Mychajło Fiodorowa należące do Elona Muska przedsiębiorstwo SpaceX postanowiło odciąć rosyjskich żołnierzy od dostępu do sieci Starlink. Stało się to w obliczu doniesień, że Rosjanie korzystają z tej technologii do przeprowadzania ataków na Ukrainę.

Jak przypomina SBU, pomoc Rosjanom w rejestracji terminali Starlink jest przestępstwem. "Osoby, które dobrowolnie pomagają wrogowi, stają się współwinnymi jego zbrodni (...). Zostaną one zidentyfikowane i postawione przed sądem zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo" - zapowiedziano.

"Wróg działa zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, umieszczając reklamy z prośbami o rejestrację oraz uciekając się do manipulacji" - wskazała SBU w komunikacie, apelując tym samym o czujność i prosząc o zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych ogłoszeń napotkanych w sieci.

