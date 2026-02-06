"Dwa dni po tym, jak SpaceX Elona Muska uruchomił weryfikację Starlinka i zablokował niezweryfikowane terminale na Ukrainie, tempo rosyjskiego natarcia wydaje się zwalniać" - przekazał w rozmowie z portalem Politico anonimowy ukraiński urzędnik wojskowy.

"Obecnie rzeczywiście obserwujemy taki trend, jednak konieczne będzie dalsze monitorowanie, czy będzie się on utrzymywał, czy pojawią się inne czynniki" - poinformował urzędnik. "Jednak w niektórych miejscach ukraińskie Starlinki wojskowe, które jeszcze nie zostały zarejestrowane, również zostały odłączone. Ale proces rejestracji wciąż trwa" - dodał.

Jeden z ukraińskich dowódców Sztabu Generalnego podkreślił, że Rosjanie mierzą się teraz w rzeczywistości z problemami. "Są jak ślepe kocięta" - odparł.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie bez Starlinków

W piątek rosyjscy blogerzy wojskowi, którzy w przeszłości chwalili Elona Muska za jego antyukraińską retorykę, skarżyli się na masową awarię terminali Starlink. Problemy rozpoczęły się w środę wieczorem na linii frontu.

"Siły Zbrojne Rosji używały szarych Starlinków do organizowania łączności na froncie. Niebezpieczeństwo polegało na tym, że była to łatwa metoda w porównaniu do robienia czegoś nowego, rozwijania ciągle psującego się światłowodu, zakładania 'mostów', a nawet masowej pracy z cyfrowymi stacjami w celu organizowania transmisji małych pakietów danych" - napisał na Telegramie rosyjski prorządowy wojskowy kanał Dwa Majora.

Terminale Starlink określane jako "szare" to takie, które nie są autoryzowane ani zweryfikowane. "Teraz pozostaje albo stary, tradycyjny sposób, albo oni pilnie wymyślą coś własnego" - dodali blogerzy, obwiniając Muska o pomoc ukraińskiej armii.

Elon Musk wyłączył Rosjanom Starlinki. "Doświadczają kotastrofy"

Wcześniej w tym tygodniu Ministerstwo Obrony Ukrainy, we współpracy ze SpaceX, rozpoczęło weryfikację terminali Starlink w celu ochrony ludności cywilnej przed rosyjskimi dronami, które zaczęły nielegalnie korzystać z połączeń Starlink podczas masowych ataków na ukraińską sieć energetyczną.

"Ten krok jest bezpośrednią odpowiedzią na nielegalne wykorzystanie terminali Starlink przez siły rosyjskie. Rosyjskie drony wyposażone w Starlink są trudne do przechwycenia - latają na niskich wysokościach, są odporne na działania wojny elektronicznej i mogą być sterowane w czasie rzeczywistym z dużych odległości" - poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy w oświadczeniu przesłanym dla Politico.

"Wkrótce na Ukrainie będą działać tylko zarejestrowane i autoryzowane terminale; wszystkie niezweryfikowane urządzenia zostaną dezaktywowane" - dodał resort, wzywając wszystkich dowódców jednostek ukraińskiej armii, a także cywilów, do szybkiej rejestracji numerów seryjnych terminali Starlink w różnych ukraińskich organach państwowych.

Minął zaledwie jeden dzień, zanim nastąpiła masowa blokada Starlinka na froncie. "Rosjanie mają nie tylko problem na froncie; wróg doświadcza katastrofy. Całe dowództwo wojsk się załamuje. Operacje szturmowe zostały w wielu miejscach wstrzymane. Nasze oddziały zgłosiły również problemy z tymi, którzy nie przekazali na czas list dla prywatnych Starlinków. Przetwarzanie danych trwa" - przekazał Sergii Bezkrestnov, doradca Ministerstwa Obrony Ukrainy, w poście zamieszczonym na Facebooku.

Wiele ukraińskich jednostek rzeczywiście zgłaszało, że ich terminale Starlink, nawet po rejestracji, przestały działać, co zagrażało operacjom dronów i ewakuacjom. Jednak sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać.

