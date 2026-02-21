Andrzej Mountbatten-Windsor nadal może zostać królem. Brytyjski rząd zapowiada kroki
Były książę Andrzej mimo utraty tytułów wciąż ma teoretycznie szansę na zostanie królem. Brytyjski minister obrony zapowiedział podjęcie działań mających na celu usunięcie go z linii sukcesji królewskiej. Mountbatten-Windsor, który jest ósmy w kolejce do tronu, został przed kilkoma dniami zatrzymany w sprawie afery Epsteina.
Andrzej Mountbatten-Windsor jest oskarżany o przesyłanie tajnych dokumentów rządowych nieżyjącemu już finansiście i przestępcy seksualnemu, Jeffreyowi Epsteinowi. Brat króla Karola III został zatrzymany w czwartek, tego samego dnia opuścił areszt. W październiku 2025 roku Pałac Buckingham poinformował o wszczęciu procedury pozbawienia tytułu i odznaczeń księcia Andrzeja.
Andrzej pozbawiony tytułów, ale wciąż może zostać królem
Mimo tych działań, wciąż w teorii możliwa jest sytuacja, w której były książę zostanie królem. Jak powiedział w rozmowie z BBC brytyjski minister obrony Luke Pollard, zostaną podjęte działania mające doprowadzić do usunięcia Mountbattena-Windsora z linii sukcesji. Obecnie były książę jest ósmy w kolejce do tronu.
Pollard zapewnił w wywiadzie, że rząd współpracuje z Pałacem Buckingham w celu niedopuszczenia do tego, aby brat Karola III "znalazł się o krok od tronu". Według BBC ta inicjatywa ma poparcie wszystkich głównych sił politycznych, niektórzy parlamentarzyści Partii Pracy mówią jednak o braku przekonania co do konieczności podjęcia takiego kroku głównie z powodu nikłego prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza.
Pałac Buckingham nie odniósł się do wypowiedzi ministra. W październiku rząd przekazał informację, że nie planuje dążenia do zmiany linii sukcesji.
Andrzej Mountbatten-Winsdor zatrzymany. W tle kontakty z Epstinem
Czwartkowe aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.
Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że Andrzej przekazywał Epsteinowi poufne informacje. Młodszy brat króla Karola III zawsze zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom w związku ze sprawą Epsteina i powiedział, że żałuje przyjaźni ze skazanym mężczyzną.
Książę Andrzej i Epstein zostali sfotografowani razem w 2010 roku. W mediach pojawiały się informacje na temat możliwych nadużyć wobec Virginii Giuffre. Kobietę poznał z ówczesnym księciem właśnie Epstein, miała 17 lat.
Oświadczenie króla Karola III
Na zatrzymanie Andrzeja zareagował król Karol III "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej" - napisał monarcha w oświadczeniu.
Jak nadmienił Karol III, "teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy". Potwierdził również wcześniej zapowiadaną przez niego gotowość do współpracy w tej sprawie z służbami. - Mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie - podkreślił.
Brat Andrzeja Mountbattena-Windsora wskazał również, że "prawo musi działać w swoim tempie". Poinformował ponadto, że nie udzieli kolejnych komentarzy dotyczących aresztowania.
