Andrzej Mountbatten-Windsor jest oskarżany o przesyłanie tajnych dokumentów rządowych nieżyjącemu już finansiście i przestępcy seksualnemu, Jeffreyowi Epsteinowi. Brat króla Karola III został zatrzymany w czwartek, tego samego dnia opuścił areszt. W październiku 2025 roku Pałac Buckingham poinformował o wszczęciu procedury pozbawienia tytułu i odznaczeń księcia Andrzeja.

Andrzej pozbawiony tytułów, ale wciąż może zostać królem

Mimo tych działań, wciąż w teorii możliwa jest sytuacja, w której były książę zostanie królem. Jak powiedział w rozmowie z BBC brytyjski minister obrony Luke Pollard, zostaną podjęte działania mające doprowadzić do usunięcia Mountbattena-Windsora z linii sukcesji. Obecnie były książę jest ósmy w kolejce do tronu.

ZOBACZ: Aresztowany były książę Andrzej Mountbatten-Windsor. To brat króla Karola III

Pollard zapewnił w wywiadzie, że rząd współpracuje z Pałacem Buckingham w celu niedopuszczenia do tego, aby brat Karola III "znalazł się o krok od tronu". Według BBC ta inicjatywa ma poparcie wszystkich głównych sił politycznych, niektórzy parlamentarzyści Partii Pracy mówią jednak o braku przekonania co do konieczności podjęcia takiego kroku głównie z powodu nikłego prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza.

Pałac Buckingham nie odniósł się do wypowiedzi ministra. W październiku rząd przekazał informację, że nie planuje dążenia do zmiany linii sukcesji.

Andrzej Mountbatten-Winsdor zatrzymany. W tle kontakty z Epstinem

Czwartkowe aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem.

ZOBACZ: Korespondował z Epsteinem. "Obalę papieża Franciszka"

Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że Andrzej przekazywał Epsteinowi poufne informacje. Młodszy brat króla Karola III zawsze zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom w związku ze sprawą Epsteina i powiedział, że żałuje przyjaźni ze skazanym mężczyzną.

Książę Andrzej i Epstein zostali sfotografowani razem w 2010 roku. W mediach pojawiały się informacje na temat możliwych nadużyć wobec Virginii Giuffre. Kobietę poznał z ówczesnym księciem właśnie Epstein, miała 17 lat.

Oświadczenie króla Karola III

Na zatrzymanie Andrzeja zareagował król Karol III "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej" - napisał monarcha w oświadczeniu.

ZOBACZ: Były książę Andrzej zatrzymany. Król Karol III: Mogą liczyć na współpracę

Jak nadmienił Karol III, "teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy". Potwierdził również wcześniej zapowiadaną przez niego gotowość do współpracy w tej sprawie z służbami. - Mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie - podkreślił.

Brat Andrzeja Mountbattena-Windsora wskazał również, że "prawo musi działać w swoim tempie". Poinformował ponadto, że nie udzieli kolejnych komentarzy dotyczących aresztowania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni