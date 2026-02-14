Korespondował z Epsteinem. "Obalę papieża Franciszka"

Z opublikowanych niedawno przez Departament Sprawiedliwości USA dokumentów wynika, że Steve Bannon - były doradca Donalda Trumpa z czasów jego pierwszej kadencji - w 2019 roku kontaktował się z Jeffrey'em Epsteinem, żeby omówić strategie opozycji wobec papieża Franciszka.

Korespondencja Steve Bannon - Jeffrey Epstein. "Obalę Franciszka"

Jak podaje CNN, Bannon miał zamiar obalić głowę Kościoła. Był bardzo krytyczny wobec Fanciszka, którego postrzegał jako przeciwnika swojej wizji odmiany "nacjonalistycznego populizmu", który zyskał popularność w Europie w 2018 roku. "Obalę (papieża) Franciszka" - brzmiał fragment jego korespondencji z Epsteinem z czerwca 2019 roku. "Clintonowie, Xi, Franciszek, UE - no dalej, bracie" - wymieniał.

Już w 2018 roku twierdził, że papież opowiada się po stronie "globalistycznych elit". Miał nawet namawiać obecnego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, by ten "zaatakował" Ojca Świętego.

Afera Epsteina. Bannon złożył propozycję ws. filmu

W korespondencji z Epsteinem były doradca Trumpa odniósł się do książki francuskiego publicysty Frederica Martela "Sodoma. Hipokryzja i władza w Watykanie", której autor ukazał rzekome wpływy środowiska homoseksualnego w Kościele katolickim.

Bannon chciał zekranizować książkę Martela, po tym jak spotkał się z nim w Paryżu. W korespondencji z Epsteinem sugerował, że ten mógłby zostać producentem wykonawczy filmu.

CNN podkreśla, że nie jest jasne, jak poważna była propozycja Bannona wobec Epsteina, który w takcie wymiany wiadomości nie odniósł się do niej.

"Chciał 'instrumentalizować' książkę w swoich działaniach przeciwko papieżowi"

Martel podczas spotkania z byłym doradcą Trumpa przekazał, że nie może zawrzeć żadnej umowy, bo to wydawcy książki kontrolują prawa do jej ewentualnej ekranizacji. "Bannon chciał 'instrumentalizować' książkę w swoich działaniach przeciwko papieżowi Franciszkowi" - ocenił w rozmowie z CNN.

Ksiądz Antonio Spadaro, były bliski współpracownik Franciszka ocenił, że działania Bannona świadczą o chęci "połączenia władzy duchowej z władzą polityczną dla osiągnięcia strategicznych celów".

