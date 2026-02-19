Jak podaje BBC, Andrzej Mountbatten-Windsor został aresztowany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej w związku z oskarżeniami o przesyłanie tajnych dokumentów rządowych Jeffreyowi Epsteinowi.

"W ramach śledztwa aresztowaliśmy dzisiaj (19.02) mężczyznę po sześćdziesiątce z Norfolk pod zarzutem nadużyć w związku z pełnieniem funkcji publicznej i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk" - czytamy w oświadczeniu brytyjskiej policji.

Policja poinformowała także, że "zgodnie z krajowymi wytycznymi nie będzie podawać nazwiska aresztowanego mężczyzny". Jak czytamy w komunikacie, funkcjonariusze prowadzący śledztwo zdają sobie sprawę z zainteresowania, jakie ta sprawa budzi u opinii publicznej. Policja podkreśla jednak, że "sprawa jest w toku, dlatego należy zachować ostrożność przy publikacji, aby uniknąć obrazy sądu".

BBC: Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany

Przed wydaniem oświadczenia przez policję BBC podało, że nieoznakowane radiowozy były widziane w godzinach porannych w Sandringham w Norfolk. Tam właśnie mieszka Andrzej Mountbatten-Windsor od czasu opuszczenia swojego domu w Windsor. Bratu króla Karola III stawiano wcześniej liczne zarzuty w związku z powiązaniami ze skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Młodszy brat króla Karola III zawsze zaprzeczał jakimkolwiek nadużyciom w związku ze sprawą Epsteina i powiedział, że żałuje przyjaźni ze skazanym mężczyzną. Jednak od czasu ostatniej publikacji dokumentów nie odpowiedział na prośby o komentarz.

"Z ujawnionych akt wynika, że ​​Mountbatten-Windsor w 2010 roku przekazał Epsteinowi raporty dotyczące Wietnamu, Singapuru i innych miejsc, które odwiedził w trakcie oficjalnych podróży" - podaje Reuters.

Do sprawy odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Zapytany o byłego księcia powiedział, że "nikt nie jest ponad prawem". Określił tę zasadę jako bardzo ważną, po czym dodał, że "musi mieć zastosowanie w tym przypadku w taki sam sposób, jak w każdym innym przypadku". Ze strony Pałacu Buckingham nie pojawiło się do tej pory żadne oświadczenie.

mar / polsatnews.pl