19 lutego BBC poinformowało o zatrzymaniu brata króla Wielkiej Brytanii. To pokłosie afery Jeffrey'a Epsteina, w związku z którą Andrzej Mountbatten-Windsor jest oskarżany o przesyłanie tajnych dokumentów rządowych nieżyjącemu już biznesmenowi i handlarzowi ludźmi.

Niedługo po ujęciu Andrzeja król Karol III zabrał głos. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej" - czytamy w oświadczeniu brytyjskiego monarchy.

Andrzej Mountbatten-Windsor aresztowany. Oświadczenie króla Karola III

Jak nadmienił Karol III, "teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy". Potwierdził również wcześniej zapowiadaną przez niego gotowość do współpracy w tej sprawie z służbami. "Mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie" - podkreślił.

ZOBACZ: Aresztowany były książę Andrzej Mountbatten-Windsor. To brat króla Karola III

Brat Andrzeja Mountbattena-Windsora wskazał również, że "prawo musi działać w swoim tempie". Poinformował też, że nie udzieli kolejnych komentarzy dotyczących aresztowania. "W miarę trwania tego procesu (komentowanie - red.) nie byłoby właściwe" - argumentował.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

mar / polsatnews.pl