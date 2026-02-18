Od 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania PIT i w wielu przypadkach liczyć na zwrot nadpłaconego podatku. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w ramach rozliczeń PIT za 2024 rok dotychczas zwrócono podatnikom ponad 22 mld zł, a zwroty te dotyczyły ponad 14,4 mln deklaracji.

Środki trafiają głównie do osób rozliczających się elektronicznie, w tym za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. W wielu przypadkach kwoty zwrotów mogłyby być wyższe, gdyby podatnicy samodzielnie uwzględnili przysługujące im ulgi podatkowe.

Ulgi podatkowe 2026. Internet i wsparcie dla niepełnosprawnych

Chodzi o ulgi, które nie są automatycznie uwzględniane w deklaracjach przygotowywanych w usłudze "Twój e-PIT". Traci się wówczas opcję zaoszczędzenia m.in. dzięki uldze na internet. Za wydatki na sieć (domową lub telefoniczną) odlicza się do 760 zł, a wraz z małżonkiem do 1 520 zł. Z tej ulgi można jednak skorzystać tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych.

Natomiast ulga rehabilitacyjna to rozwiązanie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. W jej ramach istnieje możliwość odpisania środków wydanych na dostosowanie do swojego stanu zdrowia mieszkań czy aut, a także kosztów przejazdów komunikacją zbiorową albo kosztów leków i opieki medycznej.

Dzieci, termomodernizacja, powrót do kraju

Jedną z popularniejszych opcji jest ulga na dziecko, pozwalająca na odliczenie 1 112,04 zł rocznie na pierwszą i drugą pociechę, 2 000,04 zł na trzecią i 2 700 zł na czwartą i kolejne. Obowiązują progi dochodowe (112 000 zł w przypadku małżeństw i 56 000 zł w przypadku osób samotnie wychowujących), które nie mają zastosowania od drugiego dziecka lub niepełnosprawnego potomka.

Ulga termomodernizacyjna to jeden z rekordzistów, jeśli chodzi o odliczenia. Jedna osoba ma prawo uwzględnić w zeznaniu do 53 000 zł, a małżeństwo nawet 106 000 zł. Chodzi o koszty poniesione w związku z wydatkami na efektywniejsze ogrzewanie domu.

Wpłacający na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) też mogą skorzystać. Odliczyć można wpłaty w 2025 r. mieszczące się w limitach:

10 407,60 zł (etat/umowy)

lub 15 611,40 zł (dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą)

Inne korzystne rozwiązania to m.in. ulgi, które zwalniają z podatku przychody do 85 528 zł:

dla pracujących seniorów

dla rodzin 4+

dla młodych

na powrót

"Polacy szukają realnych oszczędności"

Warto zainteresować się tymi rozwiązaniami, żeby zaoszczędzić nieraz znaczące kwoty. Ok. 88 proc. Polaków chciałoby mieć większą wiedzę na temat preferencji podatkowych - wynika z sondażu SW Research na zlecenie PITax. Blisko 51 proc. ankietowanych woli samodzielnie sprawdzić, na jakie korzyści może liczyć niż zaufać w tej kwestii systemowi "Twój e-PIT".

Jak ocenia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax, takie wyniki wskazują, że Polacy "szukają realnych oszczędności, ale czują, że systemy automatyczne nie działają na ich korzyść".

- Podatnik chce mieć pewność, że jego deklaracja jest nie tylko poprawna, ale przede wszystkim najbardziej korzystna finansowo - mówi ekspert, cytowany przez Newseria Biznes.

