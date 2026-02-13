Inflacja w Polsce w styczniu. Są najnowsze dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2026 r. wzrosły rdr o 2,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6 proc. - podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 1,9 proc. rdr i wzrostu o 0,6 proc. mdm.

Inflacja w Polsce. Wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych

Żywność i napoje bezalkoholowe - w tej grupie inflacja rdr w styczniu to 2,4. Mdm jest na poziomie 1,3.



W grupie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - w styczniu rdr na poziomie 7, mdm - 0,7.



Mieszkanie: rdr 2,9, mdm 1,3, w tym: nośniki energii - rdr 3,4, mdm 1,9.

Transport to rdr na poziomie -5,9 i mdm -2,1, w tym: paliwa do prywatnych środków transportu rdr -7,1 rdr oraz -2,4 mdm.

