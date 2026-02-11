Rekordowe zyski banków. NBP opublikował nowe dane

Dane o wynikach sektora bankowego na koniec grudnia 2025 roku Narodowy Bank Polski opublikował w środę. Zgodnie z nimi banki odnotowały do tego czasu prawie 48,7 mld zł zysku. Miesiąc wcześniej - czyli na koniec listopada 2025 r. - banki informowały o zysku na poziomie 45,1 mld zł. Z kolei na koniec grudnia 2024 r. wynik nie przekraczał 40,1 mld zł.

NBP wskazało również, że przychody odsetkowe banków na koniec grudnia wyniosły ponad 175,4 mld zł, a koszty odsetkowe wyniosły nieco ponad 65,9 mld zł. Przychody banków z opłat i prowizji wyniosły nieco ponad 27 mld zł.

Ogromne zyski sektora bankowego. W tym roku sektorowi przeszkodzi stawka CIT

Wszystko wskazuje na to, że obecny rok nie będzie tak korzystny dla sektora bankowego. Wraz z początkiem stycznia w życie weszła ustawa zakładająca podwyższenie tegorocznej stawki podatku CIT dla banków do poziomu 30 proc.

Do tej pory wynosiła ona 19 proc. W 2027 r. ma ona wynieść 26 proc., a w następnych latach - 23 proc.

Pod koniec zeszłego Związek Banków Polskich oszacował, że właśnie z powodu podwyższenia wysokości tej daniny zysk netto sektora bankowego w 2026 roku spadnie o kilkanaście miliardów złotych. ZBP zakłada, że wynik finansowy sektora w 2026 r. wyniesie 30,8 mld zł, co stanowiłoby spadek o ponad 30 proc. rok do roku.

- W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych - przekazał pod koniec listopada prezydent Karol Nawrocki, który zatwierdził zmiany w podatku CIT dla banków.

