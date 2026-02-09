Główny Urząd Statystyczny poinformował o publikacji komunikatów dotyczących średnich wynagrodzeń. Instytucja podsumowała miniony rok oraz ostatni kwartał.

ZOBACZ: Tyle naprawdę zarabiają Polacy. W porównaniu z Niemcami widać brutalną różnicę

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł - poinformował GUS. Oznacza to, że w stosunku do 2024 r. średnie zarobki w gospodarce narodowej wzrosły o 5,5 proc.

W ostatnim kwartale 2025 r. średnia wysokość wynagrodzeń wyniosła 9 197,79 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w minionym kwartale 9 196,88 zł.

Adam Szłapka: Pensje realnie idą w górę. Ale realny wzrost jest mniejszy niż przed rokiem

Nowe dane płynące z gospodarki skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka. "GUS potwierdza: przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2025 r. wzrosło do 9 197,79 zł brutto - to +8,5 proc. rok do roku i +4,85 proc. kwartał do kwartału. Pensje realnie idą w górę. #RobimyNieGadamy" - przekazał Szłapka.

ZOBACZ: Gdzie w Polsce zarabia się najwięcej w 2025 r.? Lista miast

Realny wzrost wynagrodzeń uzyskany w stosunku w 2025 r. do roku 2024 r. jest jednak niższy niż przed rokiem. Według najnowszych danych ogółem zarobki w 2025 r. wzrosły realnie o 5,5 proc., gdy w 2024 r. w stosunku do roku 2023 było to 9,5 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni