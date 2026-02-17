Pani Ewa prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą od 2010 roku. W okresie jej funkcjonowania nie zatrudniała pracowników. Z informacji przekazanych przez pełnomocniczkę kobiety wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatki były opłacane na bieżąco. W 2023 roku przedsiębiorczyni skorzystała ze zwolnienia lekarskiego. Po jego zakończeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował prawo do pobranych świadczeń i wydał decyzję o konieczności ich zwrotu.

Sprawa pani Ewy

Zgodnie z relacją pełnomocniczki przedsiębiorczyni w mediach społecznościowych, dr Katarzyny Kalaty, pani Ewa prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą związaną z drobnym handlem internetowym, w tym z wykorzystaniem popularnych platform sprzedażowych. Jej firma funkcjonowała w zmiennych warunkach rynkowych, jednak niezależnie od osiąganych wyników finansowych składki ZUS oraz podatki były regulowane na bieżąco.

ZOBACZ: Rekordowe zyski banków. NBP opublikował nowe dane

Gdy zachorowała, została wykluczona z pracy na niemal rok. W tym czasie przebywała na L4. Jak wynika z relacji jej pełnomocniczki, w okresie pobierania świadczeń nie wykonywała pracy zarobkowej, co (zgodnie z art. 17 tzw. ustawy zasiłkowej) ma znaczenie dla zachowania prawa do zasiłku chorobowego.

Dr Katarzyna Kalata zaznaczyła, że ta reguła stanowiła podstawę do zakwestionowania praw pani Ewy. "ZUS uznał bowiem, że Pani Ewa nie prowadziła działalności gospodarczej - ale tylko w tych miesiącach, w których pobierała zasiłki. W decyzji wskazano, że skoro z powodu choroby nie mogła osobiście wykonywać działalności i nie zatrudniała innych osób, to działalność w tym czasie… nie istniała. A skoro nie istniała – świadczenia zostały pobrane nienależnie i należy je zwrócić" - relacjonowała pełnomocniczka.

ZOBACZ: Im wyższa emerytura, tym niższa "trzynastka"? Sprawdź zasady

Uzasadnienie decyzji ZUS rodzi dla pani Ewy poważne konsekwencje finansowe: ma zwrócić 142 tysiące złotych.

Co mówią przepisy o zwolnieniu lekarskim?

Artykuł 17 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi jasno: "Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia".

iStock ZUS zakwestionował prawo do świadczeń dla przedsiębiorczyni, żądając zwrotu 142 tys. zł

Tymczasem ZUS w piśmie uzasadniającym do pani Ewy stwierdził: "[...] przebywała Pani na zwolnieniu lekarskim, więc ze względu na chorobę nie mogła Pani w tym okresie osobiście wykonywać działalności gospodarczej, zaś nie zgłaszała Pani do ubezpieczenia innych osób w tym czasie, np. pracowników czy zleceniobiorców. Uznajemy zatem, że rozpoczęcie działalności nastąpiło po ustaniu niezdolności do pracy z powodu choroby".

ZOBACZ: Tyle średnio zarabiają Polacy. GUS ujawnił nowe dane

Warto nadmienić, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim nadal ma obowiązek opłacania składek i podatków, choć na innych zasadach niż w okresie pełnej zdolności do pracy. Tego ZUS w przypadku pani Ewy nie zakwestionował.

Bilbiografia:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 501 z późn. zm.)

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Więcej niż pensja. Szczerze o pieniądzach odc. 312 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl