W kwestii trzynastej emerytury kluczowym aspektem jest nadchodząca waloryzacja. Dojdzie do niej 1 marca. Chociaż z komunikatów rządu wynikało, że może ona wynieść 4,9 proc., wiele wskazuje na to, że może być ona nieco wyższa.

Waloryzacja 2026. Tak wpłynie na wysokość trzynastek

Jest to konsekwencją powiązania przeliczenia kwot świadczeń z inflacją i pensjami w kraju. Pierwsza składowa związana jest ze wzrostem cen w emeryckim "koszyku" o 4,2 proc. Druga łączy się z realnym wzrostem płac. Ministerstwo Finansów założyło, że będzie on równy 4,44 proc. Zgodnie z przepisami 20 proc. tego wskaźnika, a więc 0,88 proc., sumuje się z przytaczanymi inflacyjnymi 4,2 proc. Tak więc prognozowana suma to obecnie 5,08 proc. - podał serwis Business Insider.

O tyle może zatem wzrosnąć emerytura minimalna, której równa jest trzynastka. A to oznacza, że zamiast zeszłorocznych 1878,91 zł brutto, wyniosłaby ona 1974,36 zł (skok o niecałe 96 zł). Kwota netto szacowana jest na 1559,67 zł.

A jak wygląda netto w przypadku różnych wysokości pobieranych przez seniorów kwot? Oto przykłady:

dla 700-złotowej (po waloryzacji) emerytury, dodatkowe świadczenie osiągnie pułap 1775,67 zł

dla 1500-złotowej bonus warty będzie 1679,67 zł

dla 1700-złotowej: 1655,67 zł

pobierający minimalną otrzymają 1622,67 zł

przy 2000 zł miesięcznie będzie to 1619,67 zł

przy 2200 zł: 1595,67 zł

przy 2500, 3000 czy 4000 zł: 1559,67 zł

Trzynasta emerytura netto nie jest taka sama dla wszystkich?

Wysokość trzynastej emerytury "na rękę" zależy od zasad potrąceń: 9-proc. składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy. Składka zdrowotna jest pobierana zawsze.

PIT jest naliczany, gdy łączny miesięczny dochód seniora (np. emerytura wraz z "trzynastką") przekracza 2500 zł brutto, czyli miesięczny limit wynikający z kwoty wolnej od podatku. W takiej sytuacji zaliczka pobierana jest wyłącznie od nadwyżki.

Uwaga - roczna kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.

To właśnie dlatego osoby pobierające najniższe emerytury otrzymują relatywnie wyższą trzynastą emeryturę netto, mimo że jej kwota brutto jest taka sama dla wszystkich. Różnice w wypłatach "na rękę" mogą sięgać nawet około 200 zł.

Harmonogram wypłaty świadczeń 2026

"Trzynastka" wypłacana jest w kwietniu. Stały harmonogram ubezpieczyciela zakłada przelewy 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Osoby, których konto zasilane jest 5., 6., a także 25. z uwagi na dni wolne od pracy pobiorą środki w najwcześniejszym poprzednim dniu roboczym, a więc 3 kwietnia i 24 kwietnia.

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), "nie trzeba składać żadnego wniosku, aby ją otrzymać - ZUS przyznaje to świadczenie z urzędu. Jej wysokość, ani prawo do niej nie są uzależnione od dochodu".

