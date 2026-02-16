Zima odzyskała energię i od rana wyraźnie zaznacza swoją obecność w naszym kraju. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Kętrzynie zanotowano -21,7 st. C, a dwucyfrowe mrozy opanowały większość kraju. Są też miejsca, w których w krótkim czasie spadnie sporo śniegu - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jaka będzie pogoda? "Nasunie się kolejna strefa opadów"

Południowa część Dolnego Śląska i Opolszczyzny doświadcza obecnie opadów śniegu o "okresami umiarkowanym natężeniu". "Lokalnie do końca dnia możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 3-5 cm" - napisali w komunikacie eksperci IMGW.

W najbliższym czasie pogoda w tej części Polski się nie poprawi, ponieważ "opady śniegu będą występować aż do godzin popołudniowych, a w nocy od zachodu nasunie się kolejna strefa opadów". Trzeba będzie jednak uważać nie tylko na śnieg, lecz również na marznący deszcz.

Przed tym zagrożeniem obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, które wydano dla zachodniej i południowej części Dolnego Śląska. W tym regionie może padać nie tylko mokry śnieg, lecz również deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Żółte alerty pozostaną w mocy do godz. 9:00 we wtorek.

Na przeciwległym krańcu Polski pogoda przynosi inny rodzaj zagrożenia, szczególnie mocno odczuwalny po zmroku.

WXCHARTS W najbliższych godzinach na południowym zachodzie spadnie sporo śniegu, ale też mogą tam występować marznące opady

Przed nami trudna noc. Na termometrach nawet -17 st. C

Arktyczne powietrze cały czas napływa do nas z północnego wschodu i to właśnie ten region doświadczy najsilniejszych mrozów. Najbliższa noc będzie zimna w całej Polsce, jednak tutaj znowu wartości na termometrach będą najniższe.

Możliwe, że w poniedziałek po zachodzie słońca będzie tam -17, -15 st. C. W centrum synoptycy spodziewają się -8, a na południowym zachodzie -3, -1 st. C.

WXCHARTS Największa ujemna anomalia temperatur utrzyma się na północnym wschodzie Polski

Z powodu silnego mrozu aktualne są ostrzeżenia pierwszego stopnia w części trzech województw:

centralnej i wschodniej części warmińsko - mazurskiego ;

- ; prawie całego podlaskiego (z wyjątkiem powiatu siemiatyckiego);

(z wyjątkiem powiatu siemiatyckiego); północno-wschodnich krańców mazowieckiego.

Również te ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 9:00 we wtorek.

IMGW IMGW ostrzega przed mrozami i opadami śniegu w łącznie czterech województwach

Najbliższa noc zapowiada się nieprzyjemnie w wielu miejscach. Na południowym zachodzie mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a miejscami - oprócz marznących opadów na południowym zachodzie - popada również śnieg.

Na większą poprawę warunków w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Północno-wschodni rejon Polski w dalszym ciągu będzie gościł największe mrozy, a na południu i zachodzie może się utrzymywać niebezpieczne oblodzenie. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

