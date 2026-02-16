Podwójne zagrożenie pogodowe w Polsce. W tych miejscach trzeba uważać
Pogoda robi się niebezpieczna. W części Dolnego Śląska sypie śnieg, jednak wkrótce opady mogą zmienić charakter. Eksperci z IMGW ostrzegają, że może się tam zrobić bardzo ślisko. W trzech innych województwach największym problemem może się okazać silny, kilkunastostopniowy mróz.
- Zima powróciła z dwucyfrowymi mrozami w północno-wschodniej Polsce.
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu oraz marznącym deszczem i mżawką na Dolnym Śląsku.
- Na północnym wschodzie po zmroku spodziewane są najsilniejsze mrozy, sięgające -17 st. C, podczas gdy w centrum będzie około -8 st. C.
- W nocy trzeba też będzie uważać na gęste mgły ograniczające widoczność na południowym zachodzie.
Zima odzyskała energię i od rana wyraźnie zaznacza swoją obecność w naszym kraju. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Kętrzynie zanotowano -21,7 st. C, a dwucyfrowe mrozy opanowały większość kraju. Są też miejsca, w których w krótkim czasie spadnie sporo śniegu - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Jaka będzie pogoda? "Nasunie się kolejna strefa opadów"
Południowa część Dolnego Śląska i Opolszczyzny doświadcza obecnie opadów śniegu o "okresami umiarkowanym natężeniu". "Lokalnie do końca dnia możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 3-5 cm" - napisali w komunikacie eksperci IMGW.
ZOBACZ: Koniec odwilży. Antycyklon Felix przyniesie arktyczne powietrze
W najbliższym czasie pogoda w tej części Polski się nie poprawi, ponieważ "opady śniegu będą występować aż do godzin popołudniowych, a w nocy od zachodu nasunie się kolejna strefa opadów". Trzeba będzie jednak uważać nie tylko na śnieg, lecz również na marznący deszcz.
Przed tym zagrożeniem obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, które wydano dla zachodniej i południowej części Dolnego Śląska. W tym regionie może padać nie tylko mokry śnieg, lecz również deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Żółte alerty pozostaną w mocy do godz. 9:00 we wtorek.
Na przeciwległym krańcu Polski pogoda przynosi inny rodzaj zagrożenia, szczególnie mocno odczuwalny po zmroku.
Przed nami trudna noc. Na termometrach nawet -17 st. C
Arktyczne powietrze cały czas napływa do nas z północnego wschodu i to właśnie ten region doświadczy najsilniejszych mrozów. Najbliższa noc będzie zimna w całej Polsce, jednak tutaj znowu wartości na termometrach będą najniższe.
ZOBACZ: Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia
Możliwe, że w poniedziałek po zachodzie słońca będzie tam -17, -15 st. C. W centrum synoptycy spodziewają się -8, a na południowym zachodzie -3, -1 st. C.
Z powodu silnego mrozu aktualne są ostrzeżenia pierwszego stopnia w części trzech województw:
- centralnej i wschodniej części warmińsko-mazurskiego;
- prawie całego podlaskiego (z wyjątkiem powiatu siemiatyckiego);
- północno-wschodnich krańców mazowieckiego.
Również te ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 9:00 we wtorek.
Najbliższa noc zapowiada się nieprzyjemnie w wielu miejscach. Na południowym zachodzie mogą wystąpić gęste mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a miejscami - oprócz marznących opadów na południowym zachodzie - popada również śnieg.
ZOBACZ: Śnieżyce wkrótce o sobie przypomną. Zbliża się mocna zmiana w pogodzie
Na większą poprawę warunków w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Północno-wschodni rejon Polski w dalszym ciągu będzie gościł największe mrozy, a na południu i zachodzie może się utrzymywać niebezpieczne oblodzenie. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.
