Większość Europy znajduje się pod wpływem niżów, m.in. znad Morza Północnego, Rosji i Bałkanów. Nad Polską dominuje słaby klin wyżu, choć zachodnia część kraju w ciągu dnia dostanie się pod wpływ zatoki niżowej znad Morza Północnego. Do kraju napływa powietrze arktyczne, a pod koniec dnia na południowym zachodzie zaznaczy się wpływ powietrza polarnego morskiego.

Pogoda w poniedziałek. Śnieg na południu, mróz na północnym wschodzie

W poniedziałek na zachodzie kraju przewidywane jest duże zachmurzenie. W centrum i na południu pojawią się większe przejaśnienia, natomiast na północnym wschodzie będzie przeważnie bezchmurnie.

W południowej połowie Polski wystąpią opady śniegu, miejscami z przyrostem pokrywy o 4-7 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie:

do -11 st. C na północnym wschodzie,

około -4 st. C w centrum,

od -2 st. C na zachodzie do -1 st. C na południu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty. W rejonach podgórskich Karpat porywy mogą sięgać 55 km/h, a w Sudetach do 70 km/h. Miejscami możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Noc z poniedziałku na wtorek. Śnieg, lokalnie marznący deszcz i mgły

W nocy zachmurzenie będzie na ogół całkowite z przejaśnieniami, jedynie na krańcach północno-wschodnich małe. Okresami padać będzie śnieg, a na południowym zachodzie miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący i powodujący gołoledź.

Na zachodzie kraju lokalnie pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura minimalna spadnie do:

-17 st. C na północnym wschodzie,

około -10 st. C w centrum,

-2 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W Sudetach porywy do 65 km/h, w rejonach podgórskich Karpat początkowo do 55 km/h. Nadal możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda we wtorek. Od silnego mrozu po dodatnie temperatury na południowym zachodzie

We wtorek zachmurzenie pozostanie całkowite z przejaśnieniami, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat umiarkowane. Okresami wystąpią opady śniegu, a od południowego zachodu po centrum również deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu – miejscami marznącego i powodującego gołoledź.

Rano na zachodzie możliwa będzie mgła z widzialnością do 200 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie:

około -10 st. C na północnym wschodzie,

około 0 st. C w centrum,

do 2 st. C na południu i 3 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, na północy porywisty. W Sudetach porywy ponownie mogą sięgać 65 km/h. Lokalnie spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

