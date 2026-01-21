Śnieżyce wkrótce o sobie przypomną. Zbliża się mocna zmiana w pogodzie
To już ostatnie dni pogodnej i spokojnej aury. Wkrótce pogoda w Polsce gwałtownie się zmieni i do naszego kraju wrócą śnieżyce. Nie będą to jedyne opady, ponieważ wraz z odwilżą, jaka w weekend opanuje południowe regiony, spadnie też deszcz. Na zmrożonej ziemi może zamarzać, więc w wielu miejscach trzeba będzie uważać na niebezpieczną gołoledź.
- Od drugiej połowie tygodnia Polska znajdzie się pod wpływem niżów, przynoszących opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które nasilą się w weekend.
- Pogoda podzieli Polskę na cieplejsze południe, gdzie możliwe będą marznące deszcze oraz mroźniejszą północ z mocniejszymi opadami śniegu.
- Temperatury będą się wahać. Po łagodniejszym weekendzie nastąpi kolejne wyraźne ochłodzenie, które obejmie cały kraj.
- Prognozowane są intensywne nocne mrozy w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, lokalnie może być nawet poniżej -20 stopni Celsjusza.
Wkrótce wyże odsuną się od Polski i w drugiej połowie tygodnia nastąpią duże zmiany. Niebo zasnuje się chmurami, z których spadnie śnieg, często wymieszany z deszczem - wskazują najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogłębi się podział na cieplejsze południe i mroźną północ.
Śnieżyce zmierzają do Polski. Nie wszędzie spadnie sam śnieg
Na powrót większych opadów śniegu poczekamy do piątku. To właśnie tego dnia, głownie na wschodzie i lokalnie na północy zacznie słabo sypać.
Zmiany w pogodzie nasilą się w weekend. W sobotę w całym kraju zrobi się pochmurnie i na wschodzie opady śniegu będą coraz silniejsze. Jednocześnie na południowym wschodzie, gdzie w ciągu dnia może być do dwóch stopni ciepła, oprócz śniegu popada też deszcz, który lokalnie może zamarzać i powodować gołoledź.
Niedziela będzie podobna, z opadami śniegu na północy, najsilniejszymi na północnym wschodzie oraz opadami deszczu ze śniegiem na południowym wschodzie kraju.
Do początku przyszłego tygodnia grubość pokrywy śnieżnej w północnej Polsce się zwiększy i wiele tamtejszych dróg może zasypać kilkucentymetrowa warstwa białego puchu. W poniedziałek padać może w praktycznie całym kraju, na północy, zachodzie oraz na wschodzie będzie to śnieg, miejscami sypiący dość intensywnie, a na południu, gdzie będzie cieplej, popada deszcz ze śniegiem.
Od wtorku możemy mieć do czynienia z nasileniem się zimowych warunków. Możliwe, że wówczas mroźnie w ciągu dnia będzie w całej Polsce, a ponieważ dalej będzie pochmurnie, padać będzie sam śnieg. Najsilniejsze opady mogą występować wówczas na południowym wschodzie i krańcach wschodnich oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej.
Najbliższe dni to nie tylko okres zdecydowanych zmian związanych z opadami. W tym czasie czekają nas również spore wahania temperatur.
Weekend z łagodniejszymi temperaturami. Potem nastąpi zmiana
Obecne mrozy złagodnieją pod koniec tygodnia, ale nie znikną całkowicie. Polska podzieli się na wyraźnie chłodniejszą północ i cieplejsze południe.
W weekend najzimniej w ciągu dnia będzie - tak jak dotychczas - na północnym wschodzie. W sobotę i niedzielę można się wówczas spodziewać mrozu do około -9 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą do -5, -4 st. C, a na zachodzie do -2, -1 stopnia.
Jednocześnie na południu będziemy mieli do czynienia z odwilżą. Tam za dnia będzie kilka stopni powyżej zera i na ochłodzenie trzeba będzie poczekać do początku tygodnia. Od wtorku mrozy swoim zasięgiem powinny już objąć cały kraj, więc zagoszczą również na południu - tam może być do -3, -2 stopni. Na północnym wschodzie za dnia może być nawet kilkanaście stopni poniżej zera.
Pierwsza połowa przyszłego tygodnia upłynie też pod znakiem intensywnych mrozów w nocy. Możliwe, że na Warmii, Mazurach i Podlasiu po zachodzie słońca temperatura spadnie lokalnie poniżej -20 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach kraju będzie kilkanaście stopni mrozu.
Jeśli potwierdzą się obecne prognozy, to kolejne ocieplenie może nadciągnąć pod koniec przyszłego tygodnia. Są to jednak wciąż dość niepewne projekcje, obarczone dużym ryzykiem błędu. Sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić.
