Wkrótce wyże odsuną się od Polski i w drugiej połowie tygodnia nastąpią duże zmiany. Niebo zasnuje się chmurami, z których spadnie śnieg, często wymieszany z deszczem - wskazują najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogłębi się podział na cieplejsze południe i mroźną północ.

Śnieżyce zmierzają do Polski. Nie wszędzie spadnie sam śnieg

Na powrót większych opadów śniegu poczekamy do piątku. To właśnie tego dnia, głownie na wschodzie i lokalnie na północy zacznie słabo sypać.

ZOBACZ: Zima chwilowo złagodzi mroźny uścisk. Wiemy, gdzie będzie najcieplej

Zmiany w pogodzie nasilą się w weekend. W sobotę w całym kraju zrobi się pochmurnie i na wschodzie opady śniegu będą coraz silniejsze. Jednocześnie na południowym wschodzie, gdzie w ciągu dnia może być do dwóch stopni ciepła, oprócz śniegu popada też deszcz, który lokalnie może zamarzać i powodować gołoledź.

Niedziela będzie podobna, z opadami śniegu na północy, najsilniejszymi na północnym wschodzie oraz opadami deszczu ze śniegiem na południowym wschodzie kraju.

IMGW Pod koniec tygodnia w Polsce zrobi się pochmurnie i w wielu miejscach zacznie padać śnieg lub - na południu - śnieg z deszczem i marznący deszcz

Do początku przyszłego tygodnia grubość pokrywy śnieżnej w północnej Polsce się zwiększy i wiele tamtejszych dróg może zasypać kilkucentymetrowa warstwa białego puchu. W poniedziałek padać może w praktycznie całym kraju, na północy, zachodzie oraz na wschodzie będzie to śnieg, miejscami sypiący dość intensywnie, a na południu, gdzie będzie cieplej, popada deszcz ze śniegiem.

ZOBACZ: Coraz mniej czasu do uderzenia zimna. To tylko wstęp do powrotu mocnej zimy

Od wtorku możemy mieć do czynienia z nasileniem się zimowych warunków. Możliwe, że wówczas mroźnie w ciągu dnia będzie w całej Polsce, a ponieważ dalej będzie pochmurnie, padać będzie sam śnieg. Najsilniejsze opady mogą występować wówczas na południowym wschodzie i krańcach wschodnich oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej.

WXCHARTS Nad Polskę nadciągają obfite opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które we wtorek mogą być najsilniejsze

Najbliższe dni to nie tylko okres zdecydowanych zmian związanych z opadami. W tym czasie czekają nas również spore wahania temperatur.

Weekend z łagodniejszymi temperaturami. Potem nastąpi zmiana

Obecne mrozy złagodnieją pod koniec tygodnia, ale nie znikną całkowicie. Polska podzieli się na wyraźnie chłodniejszą północ i cieplejsze południe.

W weekend najzimniej w ciągu dnia będzie - tak jak dotychczas - na północnym wschodzie. W sobotę i niedzielę można się wówczas spodziewać mrozu do około -9 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą do -5, -4 st. C, a na zachodzie do -2, -1 stopnia.

ZOBACZ: Pogoda zmieni się diametralnie. Znamy datę powrotu "prawdziwej" zimy

Jednocześnie na południu będziemy mieli do czynienia z odwilżą. Tam za dnia będzie kilka stopni powyżej zera i na ochłodzenie trzeba będzie poczekać do początku tygodnia. Od wtorku mrozy swoim zasięgiem powinny już objąć cały kraj, więc zagoszczą również na południu - tam może być do -3, -2 stopni. Na północnym wschodzie za dnia może być nawet kilkanaście stopni poniżej zera.

WXCHARTS Po cieplejszym weekendzie do Polski dotrze kolejna fala mroźnego powietrza

Pierwsza połowa przyszłego tygodnia upłynie też pod znakiem intensywnych mrozów w nocy. Możliwe, że na Warmii, Mazurach i Podlasiu po zachodzie słońca temperatura spadnie lokalnie poniżej -20 stopni Celsjusza, a w wielu miejscach kraju będzie kilkanaście stopni mrozu.

IMGW Od początku przyszłego tygodnia mrozy rozprzestrzenią się również na południe kraju

Jeśli potwierdzą się obecne prognozy, to kolejne ocieplenie może nadciągnąć pod koniec przyszłego tygodnia. Są to jednak wciąż dość niepewne projekcje, obarczone dużym ryzykiem błędu. Sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni