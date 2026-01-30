Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla sześciu województw. Z kolei na północnym wschodzie kraju w dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i silnym mrozem w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla sześciu województw. Na północnym wschodzie w dalszym ciągu obowiązują alerty przed silnym mrozem.

 

Alertami przed opadami marznącymi objęte jest województwo łódzkie oraz częściowo woj. mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

 

 

Na tych terenach prognozowane jest występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do piątkowego południa.

Podwójne ostrzeżenia IMGW. Silne mrozy w północno-wschodniej Polsce

Ponadto do godz. 9 w środę 4 lutego będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od minus 12 do minus 8 st. C.

 

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

 

