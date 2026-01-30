Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla sześciu województw. Z kolei na północnym wschodzie kraju w dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem.
Alertami przed opadami marznącymi objęte jest województwo łódzkie oraz częściowo woj. mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.
Na tych terenach prognozowane jest występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do piątkowego południa.
Podwójne ostrzeżenia IMGW. Silne mrozy w północno-wschodniej Polsce
Ponadto do godz. 9 w środę 4 lutego będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od minus 12 do minus 8 st. C.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
