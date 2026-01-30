Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wydano podwójne ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla sześciu województw. Na północnym wschodzie w dalszym ciągu obowiązują alerty przed silnym mrozem.

Alertami przed opadami marznącymi objęte jest województwo łódzkie oraz częściowo woj. mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

⚠️ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



🟡 Silny mróz (1°)

🥶 Nocami -18°C do -25°C, w dzień -12°C do -8°C

⏰ 30.01 – 04.02

🟡 Opady marznące (1°)

🌧️ Marznąca mżawka – gołoledź

⏰ Do 12:00

👉 https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/bossLFfkJC — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 30, 2026

Na tych terenach prognozowane jest występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do piątkowego południa.

Podwójne ostrzeżenia IMGW. Silne mrozy w północno-wschodniej Polsce

Ponadto do godz. 9 w środę 4 lutego będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od minus 12 do minus 8 st. C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

