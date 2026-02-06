Ziobro poszukiwany listem gończym. "Wyrok już zapadł"

Prokurator wydał w piątek postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym. Wcześniej sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

- Teraz należy przeczekać tę, jak już przedstawiciele nawet wymiaru sprawiedliwości określają - kryptodyktaturę. Dłużej klasztora jak przeora - skomentował pytany o sprawę w programie "Gość Wydarzeń" Joachim Brudziński.

- Prędzej czy później w Polsce praworządność rzeczywiście nastąpi, a ci wszyscy drwale fascynujący się żurkiem na ciepło, czy na zimno przejdą do historii polskiego wymiaru sprawiedliwości jako ludzie, którzy na potrzeby realnej politycznej walki nie wahali się podporządkować niezawisłości sędziowskiej, łamać kręgosłupy sędziom, prokuratorom, zmieniać sędziów jak rękawiczki - dodał wiceszef PiS.

"Kuce Giertycha muszą dostać żer". Brudziński ostro o areszcie dla Ziobry

Zdaniem Brudzińskiego obecna władza posługuje się sędziami po to, żeby realizować wyrok, który zapadł nie na sali sądowej, czy analizę dowodów postępowania procesowego, tylko według wytycznych premiera.

Na uwagę prowadzącego Marka Tejchmana, że w sprawie nie wydano jeszcze żadnego wyroku odparł: Wyrok panie redaktorze już zapadł, umknęła panu wypowiedź Donalda Tuska, który mówił albo Budapeszt albo więzienie.

Gość programu przekonywał również, że "na zdrowy rozum" nie ma żadnych powodów, by aresztować Ziobrę. - Jakie przesłanki stoją za tym, żeby wnioskować o areszt wobec po pierwsze człowieka bardzo dotkniętego ciężką i śmiertelną chorobą, a po drugie: jakiego mataczenia może dopuszczać się Ziobro? - pytał europoseł.

Europoseł zarzucił obecnej władzy instrumentalne wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości do walki politycznej. Według niego w działaniach wobec byłego ministra chodzi o potrzebę "napasienia najtwardszego elektoratu".

- Ci wszyscy silni razem, te wszystkie kuce Giertycha podburzane przez ostatnie miesiące przez właśnie wspomnianego posła Platformy Obywatelskiej, muszą dostać żer. Tym żerem jest ten wniosek o areszt dla ministra Ziobry, a nie żadna sprawiedliwość, nie żadne postępowanie mające na celu rzeczywiste udowodnienie rzekomego przestępstwa - podsumował polityk.

