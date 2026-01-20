Ziobro postawiony przed sądem? Polacy ocenili działania rządu

W badaniu Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM zapytano respondentów, czy ich zdaniem polski rząd powinien podejmować dalsze działania w celu sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski i postawienia go przed sądem, mimo tego że uzyskał on azyl na Węgrzech.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Polacy wypowiedzieli się w sondażu

Za kontynuowaniem takich działań opowiedziało się 52 proc. ankietowanych. Spośród nich 35 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 17 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 11 proc. z nich. Tyle samo zaznaczyło odpowiedź "raczej nie", a 26 proc. nie miało zdania na ten temat.

Wyraźne poparcie dla sprowadzenia Ziobry deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (92 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (odpowiednio 89 proc. i 83 proc.).

Największy opór wobec sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko tej inicjatywie jest 55 proc. z nich. Przeciwni są również sympatycy Karola Nawrockiego. Wśród osób, które poparły go w pierwszej turze wyborów, 50 proc. jest przeciw, a w drugiej turze - 40 proc.

Zarzuty wobec Ziobry. Polityk objęty azylem na Węgrzech

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Polityk zapowiedział, że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

Sondaż Opinia24, przeprowadzony na zlecenie RMF FM, zrealizowano na próbie 1001 osób.

