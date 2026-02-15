Prezydent obiecywał w trakcie kampanii, że ceny prądu po stu dniach jego kadencji spadną o jedną trzecią. - Ludzie nie powinni czuć się zawiedzeni postawą prezydenta. Powinni czuć się zawiedzeni tym, jak kwestia cen prądu jest upolityczniona przez polski parlament i pytać marszałka Sejmu, dlaczego mrozi najlepszą gotową ustawę do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 procent - powiedział Karol Nawrocki.

Przekazał, że od początku 2025 roku - jako jeszcze kandydat na prezydenta - przygotowywał z ekspertami rozwiązania, które były gotowe w listopadzie. - A więc w tym terminie, w którym obiecałem Polakom. To jest realizacja moich zobowiązań - podkreślił prezydent.

Wyjaśnił, że jego w ustawie są "zapisy będące z jednej strony wymogami Unii Europejskiej, a z drugiej strony są jasnym wskazaniem, mapą drogową do tego, abyśmy płacili 33 proc. mniej za energię elektryczną". - Wycięcie opłat dodatkowych - kogeneracyjnej, opłaty OZE, przejściowej, mocowej, reforma certyfikatów - wymieniał.

Ceny prądu. Prezydent Karol Nawrocki o "mrożeniu" ustawy przez marszałka Sejmu

Nawrocki zaznaczył, że "najlepsi w Polsce specjaliści" przygotowali tę ustawę. - Od listopada (ubiegłego roku - red.) jest zamrożona w polskiej Sejmie, tylko dlatego, że przygotował ją prezydent. Więc myślę, że pan marszałek (Włodzimierz - red.) Czarzasty i polski parlament widząc, że ludzie płacą zbyt wiele za energię elektryczną, a zima sprawia, że więcej korzystamy i z gazu, i z energii elektrycznej, więc to odbija się na gospodarstwach domowych w sposób radykalny, w końcu odmrozi ustawę - powiedział.

Bogdan Rymanowski przytoczył wypowiedź Nawrockiego z kampanii wyborczej w Augustowie, w której "zagwarantował", że w ciągu pierwszych stu dni od objęcia przez niego urzędu Polacy będą płacić o jedną trzecią niższe rachunki. - Pan nie obiecywał, że pan złoży projekt. Pan obiecywał, że ta decyzja zapadanie - przypominał prezydentowi prowadzący program.

- Rzeczywiście powiedziałem tak w Augustowie. Jako kandydatowi na urząd prezydenta nie przeszło mi przez głowę, że w kwestii tak obiektywnej jak rachunki za energię elektryczną, przy przygotowaniu tak dobrej ustawy, która powinna zostać przyjęta jednogłośnie w polskim parlamencie, marszałek polskiego Sejmu będzie stawiał racje partyjne czy niechęć do prezydenta powyżej dobrobytu gospodarstw domowych - tłumaczył.

Prowadzący przypomniał, że za kilka dni w Waszyngtonie odbędzie się spotkanie Rady Pokoju. - Czy pan się tam wybiera, czy pan tam poleci? - zapytał prezydenta.

- Decyzja jeszcze nie zapadła - odparł Nawrocki. - Oczywiście jestem w kontakcie z częścią liderów europejskich, ale przede wszystkim w kontakcie z administracją amerykańską. Ja uznaję, że obecność Polski w Radzie Pokoju przynosiłaby Polsce zyski. Bylibyśmy głosem całego regionu. Tego też oczekują ci, z którymi się spotykam - prezydenci czy liderzy krajów Europy Środkowej - przekazał.

