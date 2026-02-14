Ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu dotyczą niektórych powiatów położonych na terenach województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Na tych obszarach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od pięciu do nawet 15 centymetrów.

Dla południowej części województwa małopolskiego wydano dodatkowo ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem. Dotyczy to powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego oraz limanowskiego. Oblodzenie może wystąpić także na terenie województwa dolnośląskiego (powiaty zgorzelecki, lubański, lwówecki, karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski oraz kłodzki).

Ostrzeżenia IMGW obowiązują także na północnym wschodzie kraju. W województwach warmińsko-mazurskim (powiaty elbląski, braniewski, ostródzki, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, giżycki, węgorzewski, gołdapski oraz olecki) i podlaskim (powiaty sejneński i suwalski) obowiązują alerty I stopnia przed silnym mrozem.

Trudne warunki pogodowe w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Synoptycy przestrzegają, że sytuacja baryczna nad Europą pozostaje dynamiczna. Nad znaczną częścią kontynentu dominują niże znad Białorusi, Korsyki i południowej Ukrainy, natomiast Skandynawia i Wyspy Brytyjskie pozostają pod wpływem wyżu. Polska wschodnia nadal znajduje się w zasięgu niżu znad Białorusi, a od północnego zachodu rozbudowuje się klin wyżu ze Skandynawii.

IMGW prognozuje w sobotę zachmurzenie całkowite z opadami śniegu, a na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem oraz lokalnie deszczu. Temperaturę maksymalną od -6 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum do 7 st. C na południu.

W nocy z soboty na niedzielę przewidywane jest zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady śniegu na południu i południowym wschodzie. Temperatura od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum do -1 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

W niedzielę na południu, w centrum i na wschodzie kraju opady śniegu. Temperatura od -7 st. C na północnym wschodzie do 0 st. C na południowym wschodzie.

GDDKiA ostrzega kierowców. Na drogach może być ślisko, zalega błoto pośniegowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała w sobotnim komunikacie, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych, w niektórych województwach na drogach mogą pojawiać się utrudnienia. Wskazała, że opady śniegu obecnie występują na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Mgła utrudnia jazdę po drogach na terenie województwa śląskiego.

Błoto pośniegowe występuje na trasach w woj. warmińsko-mazurskim (DK16 Zawada-Iława) oraz woj. podlaskim (S61 Suwałki-Budzkisko). Lokalna śliskość występuje w woj. warmińsko-mazurskim na trasach DK16 Mrągowo-Ełk i Stanowo-Sambrowo, DK59 Giżycko-Mrągowo oraz DK63 Stanowo-Sambrowo.

