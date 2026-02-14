O oficjalnym potwierdzeniu wymiarów węża Księga rekordów Guinnessa (GWR) poinformowała 4 lutego. Wówczas okazało się, że samica pytona siatkowatego, odkryta w regionie Maros na wyspie Celebes w Indonezji pod koniec 2025 roku, mierzy aż 7,22 m. Wymiar ten stanowi długość węża od głowy do końca ogona.

"Oznacza to, że gdyby postawić tego pytona na standardowej bramce FIFA, ten zajmowałby praktycznie całą szerokość od słupka do słupka. Jest to także długość sześciu i pół wózków sklepowych, ustawionych w rzędzie, jeden za drugim" - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Dodatkowo zaznaczono, że w pełnym rozluźnieniu skóra tego pytona siatkowego może osiągnąć nawet 7,9 m. Do takiej sytuacji może dojść m.in. po podaniu znieczulenia anestezjologicznego. "Jednak ze względu na duże ryzyko GWR uważa, że zwierzęta powinny być uśpione wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub niezbędnych procedur medycznych, więc nie zostało to poddane próbie" - podkreślono w komunikacie.

To nowy rekord Guinnessa. Na Indonezji odkryto gigantycznego pytona

Obecnie pyton znajduje się pod opieką lokalnego działacza na rzecz ochrony zwierząt. Okaz ten został również obejrzany przez licencjonowanego opiekuna węży, a także przez odkrywcę i fotografa historii naturalnej. Wszystkie te osoby chciały zobaczyć węża na własne oczy, gdy tylko dowiedziały się o jego istnieniu. Pomogło to również w udokumentowaniu gabarytów pytona.

Jak mówią przyrodnicy, ten wąż w naturalnych warunkach prawdopodobnie nie miałby dużej szansy na przetrwanie. Miejscowa ludność mogłaby go zabić nawet profilaktycznie z uwagi na lęk spowodowany zaobserwowaniem tak dużego zwierzęcia. Dodatkowo ludzie boją się pytonów ze względu na to, że niekiedy są w stanie zaatakować.

Oficjalne pomiary pytona, nazwanego "Ibu Baron", co znaczy Baronowa, odbyły się za pomocą geodezyjnej taśmy mierniczej. Dodatkowo pyton został umieszczony w dużym płóciennym worku i położony na wagę. Okazało się wówczas, że jego masa to aż 96,5 kg, czyli mniej więcej tyle, ile ważą niektóre dorosłe osobniki pandy olbrzymiej.

Eksperci wskazali, że waga pytona została zmierzona na czczo, a po spożyciu dużego posiłku mogłaby ona wynieść powyżej 100 kg. Jak zaznaczyli, wąż jest tak ogromny, że byłby w stanie rozszerzyć się do takiego stopnia, aby połknąć zdobycz o gabarytach krowy.

