Na Pomorzu 3400 odbiorców pozostaje bez prądu. Jak poinformowała w sobotni poranek polska grupa kapitałowa Energa, utrudnienia objęły w sobotni poranek 126 stacji transformatorowych.

Sytuacja dotyczy powiatów: bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego, a także gdańskiego wraz z samym Gdańskiem. Problemy w tych częściach kraju mogą potrwać do godz. 9:45.

Wyłączenia planowe przewidziane są natomiast w gminie Starogard Gdański (Kokoszkowy, ulice: Perłowa, Kokoszkowy-228/4, Rubinowa 9, Szafirowa 1, 2, od 4 do 6, od 9 do 12) od godz. 9:00 do 12:00 oraz w gminie Zblewo (Bytonia, ulice: Dworcowa 26A, Pod Kasztanami 5, 7, 10, 16, 18, 80/19) od godz. 10:30 do 13:30.

Aktualne dane dotyczące przerw w dostawie energii można znaleźć na stronie internetowej operatora, w zakładce "Wyłączenia bieżące".

Jak poinformowali dziennikarze Polsat News, do awarii sieci energetycznej na Pomorzu doprowadziły opady śniegu. Od dłuższego czasu nasz kraj zmaga się z atakiem zimy.

W sobotni poranek ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują na południu Polski - w powiatach nyskim, prudnickim, głubczyckim, raciborskim, wodzisławskim, strzeleckim oraz jędrzejowskim.

Dodatkowo dla części regionów wydano ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem. Taka sytuacja obowiązuje m.in. w powiatach gorlickim, nowotarskim, tatrzańskim oraz cieszyńskim. W tych okolicach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.

