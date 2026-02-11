Zapowiedzi jeszcze sprzed tygodnia wróżyły kilka ciepłych dni, po których miały wrócić mrozy. I rzeczywiście prognozy nie myliły się. Przed nami znacznie chłodniejsze dni.

Zmiana w pogodzie w połowie lutego. Skąd nagłe ochłodzenie?

W połowie lutego ma dojść do rozbicia wiru polarnego. Co to oznacza? Bardzo zimne masy powietrza zwykle gromadzą się nad biegunem północnym, w rejonie nocy polarnej i krążą wysoko nad Ziemią.

Gdy dochodzi do tzw. ocieplenia stratosferycznego, ten układ zostaje zaburzony. W efekcie mroźne powietrze może zacząć przemieszczać się na południe, w kierunku niższych szerokości geograficznych. Według aktualnych modeli pogodowych taki scenariusz możliwy jest 13 i 14 lutego.

ZOBACZ: Zima nie odpuszcza w Polsce. Nietypowa akcja policyjnego śmigłowca

Prognoza na Walentynki 2026. Najpierw ciepło, potem nagłe załamanie

Według prognozy synoptycznej IMGW do 13 lutego na południowym zachodzie kraju mają utrzymywać się temperatury wiosenne. Można spodziewać się tam nawet 10-12 st. Celsjusza. Na pozostałym obszarze powyżej 0. Stopniowe załamanie nadejdzie jednak już w nocy z 13 na 14 lutego. Ranek niemal w całym kraju (poza południowym wschodem) przywita Polaków chłodniej niż kilka dni wcześniej.

Poza niskimi lub ujemnymi temperaturami możliwe są również opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Zakochani najwięcej powodów do narzekania na opady będą mieć w województwach południowo-zachodnich. Ale i ci mieszkający na północnym wschodzie nie zobaczą raczej błękitu nieba przez gęste chmury.

Polsat News Maksymalna temperatura powietrza

Najchłodniej na północy, łagodniej na południu

W walentynki minimalna temperatura może wynieść od -6 st. Celsjusza w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim do -4 na zachodniej ścianie kraju. Maksymalnie temperatury wyniosą od -2 do 4 stopni Celsjusza.

Jeszcze chłodniej zrobi się na przełomie 14 i 15 lutego, a w samą niedzielę minimalna temperatura może wynieść od -15 st. Celsjusza na wschodzie kraju, do -5 st. w zachodniej części. Z kolei maksymalna: od -6 st. w regionie północno-wschodnim, do -1/-2 st. w północno-zachodniej części kraju.

Rozkład temperatur w kraju wiąże się bezpośrednio z prognozowanym spływem arktycznych mas powietrza ze zdestabilizowanego wiru polarnego. Dlatego zdecydowanie zimniej będzie na północy, a na południu nieco łagodniej.

ZOBACZ: Pogoda zmieni się diametralnie. Znamy datę powrotu "prawdziwej" zimy

Warto mieć na uwadze, że niskie temperatury wraz z prognozowanymi opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem (miejscami samego śniegu) wpłyną niekorzystnie na warunki drogowe. Szczególnie odczują to osoby, które zdecydują się na podróż nocą, gdy będzie najzimniej. Co więcej tam, gdzie spadnie śnieg, drogi mogą okazać się nieprzejezdne.

Wówczas, jak podaje IMGW, umiarkowany wiatr, okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych, będzie miejscami powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Polsat News Zima wraca w połowie lutego, przynosząc mrozy i opady

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody na 6 lutego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl