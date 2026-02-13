Mnożą się alerty pogodowe. Sytuacja może się zrobić niebezpieczna
Pogoda rzuca nam nowe wyzwania. Pojawiło się wiele alertów pogodowych, związanych przede wszystkim z groźnym oblodzeniem. W najbliższym czasie w kilkunastu województwach drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie. Spadnie też więcej śniegu, a od weekendu przypomną o sobie siarczyste mrozy. Niedługo nocą będzie nawet poniżej -20 st. C.
Zima budzi się na północy. W północnej części Pomorza "występują intensywne opady mokrego śniegu" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się, że w tym rejonie kraju w najbliższym czasie pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 2 do 5 centymetrów. Pogodowych zagrożeń w najbliższym czasie będzie jednak znacznie więcej.
Ostrzeżenia w kilkunastu województwach. Niebezpiecznie na drogach
Obecnie w Polsce ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w części 12 województw. Te związane z intensywnymi opadami śniegu obejmują północną część Pomorza i mogą się utrzymać do godz. 18:00. Łącznie pokrywa śnieżna w tym rejonie wyniesie od 15 do 20 cm.
Panująca wciąż odwilż, w połączeniu z trwającymi wciąż marznącymi opadami, przynosi do wielu miejsc zagrożenie oblodzeniem. Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać i stać się bardzo śliska. Takie ryzyko istnieje w województwach:
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- wschodniej połowie zachodniopomorskiego;
- kujawsko-pomorskim;
- północnej części wielkopolskiego;
- mazowieckim (bez powiatów na południu);
- północnej części łódzkiego;
- północnych rejonach lubelskiego;
- południowych krańcach małopolskiego;
- południowej części śląskiego;
- południowych krańcach dolnośląskiego.
Te ostrzeżenia obowiązują do sobotniego poranka.
"Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez kolejne 4-6 dni" - napisał IMGW w komentarzu do alertów. W weekend odczujemy wyraźne ochłodzenie, a nocami czekają nas znowu silne mrozy.
Zima odzyska moc. Wrócą mrozy i śnieg
Pod koniec tygodnia pogoda znowu stanie się zdecydowanie zimowa. Co prawa w sobotę jeszcze na południowym wschodzie będzie jeszcze 5-6 st. C, ale w pozostałych miejscach temperatury wyraźnie spadną, a najbardziej na północnym wschodzie - tam za dnia będzie -6 st. C.
Aura będzie pochmurna, z opadami śniegu. IMGW opublikował animację, na której widać trasę wędrówki opadów przez nasz kraj:
Opady śniegu i mrozy nasilą się w niedzielę. Najmocniej sypnie białym puchem na wschodzie i południowym wschodzie. W nocy temperatury na północnym wschodzie spadną do -14 st. C, a w centrum sięgną -8, -6 st. C.
Druga połowa weekendu będzie mroźna w praktycznie całym kraju, z temperaturami od -10 st. C na Suwalszczyźnie, - 3 w centrum do koło zera na zachodzie.
Zimowe warunki potrwają dłużej. Kolejne noce przyniosą bardzo silny mróz: na północnym wschodzie kraju temperatury spadną wtedy miejscami poniżej -20 st. C, a w ciągu dnia w tym rejonie Polski zbliżą się do -10.
Mrozom towarzyszyć będą lokalne opady śniegu, więc przynajmniej na pewien czas o odwilży możemy zapomnieć.
