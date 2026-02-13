Zima budzi się na północy. W północnej części Pomorza "występują intensywne opady mokrego śniegu" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się, że w tym rejonie kraju w najbliższym czasie pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 2 do 5 centymetrów. Pogodowych zagrożeń w najbliższym czasie będzie jednak znacznie więcej.

Ostrzeżenia w kilkunastu województwach. Niebezpiecznie na drogach

Obecnie w Polsce ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w części 12 województw. Te związane z intensywnymi opadami śniegu obejmują północną część Pomorza i mogą się utrzymać do godz. 18:00. Łącznie pokrywa śnieżna w tym rejonie wyniesie od 15 do 20 cm.

Panująca wciąż odwilż, w połączeniu z trwającymi wciąż marznącymi opadami, przynosi do wielu miejsc zagrożenie oblodzeniem. Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać i stać się bardzo śliska. Takie ryzyko istnieje w województwach:

pomorskim ;

; warmińsko - mazurskim ;

- ; podlaskim ;

; wschodniej połowie zachodniopomorskiego ;

; kujawsko - pomorskim ;

- ; północnej części wielkopolskiego ;

; mazowieckim (bez powiatów na południu);

(bez powiatów na południu); północnej części łódzkiego ;

; północnych rejonach lubelskiego ;

; południowych krańcach małopolskiego ;

; południowej części śląskiego ;

; południowych krańcach dolnośląskiego.

IMGW Ostrzeżenia przed oblodzeniem mrozem obejmują 12 województw

Te ostrzeżenia obowiązują do sobotniego poranka.

"Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez kolejne 4-6 dni" - napisał IMGW w komentarzu do alertów. W weekend odczujemy wyraźne ochłodzenie, a nocami czekają nas znowu silne mrozy.

Zima odzyska moc. Wrócą mrozy i śnieg

Pod koniec tygodnia pogoda znowu stanie się zdecydowanie zimowa. Co prawa w sobotę jeszcze na południowym wschodzie będzie jeszcze 5-6 st. C, ale w pozostałych miejscach temperatury wyraźnie spadną, a najbardziej na północnym wschodzie - tam za dnia będzie -6 st. C.

Aura będzie pochmurna, z opadami śniegu. IMGW opublikował animację, na której widać trasę wędrówki opadów przez nasz kraj:

IMGW Zima wraca do Polski. Wkrótce spadnie więcej śniegu

Opady śniegu i mrozy nasilą się w niedzielę. Najmocniej sypnie białym puchem na wschodzie i południowym wschodzie. W nocy temperatury na północnym wschodzie spadną do -14 st. C, a w centrum sięgną -8, -6 st. C.

Druga połowa weekendu będzie mroźna w praktycznie całym kraju, z temperaturami od -10 st. C na Suwalszczyźnie, - 3 w centrum do koło zera na zachodzie.

Zimowe warunki potrwają dłużej. Kolejne noce przyniosą bardzo silny mróz: na północnym wschodzie kraju temperatury spadną wtedy miejscami poniżej -20 st. C, a w ciągu dnia w tym rejonie Polski zbliżą się do -10.

WXCHARTS Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnymi mrozami i opadami śniegu, które wrócą do Polski pod koniec weekendu

Mrozom towarzyszyć będą lokalne opady śniegu, więc przynajmniej na pewien czas o odwilży możemy zapomnieć.

