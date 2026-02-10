Emerycie, czy musisz składać PIT? Sprawa jest bardziej złożona

W większości przypadków rozliczenie odbywa się automatycznie, jednak są sytuacje, w których emeryt musi samodzielnie złożyć deklarację.

Czy emeryt musi składać PIT?

Osoby, które w danym roku otrzymywały wyłącznie emeryturę lub rentę, zazwyczaj nie muszą samodzielnie składać zeznania podatkowego, ponieważ ich podatek rozlicza organ rentowy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). W takiej sytuacji senior otrzymuje formularz PIT-40A, który stanowi roczne zestawienie dochodów oraz pobranych zaliczek na podatek.

Jeżeli emeryt nie uzyskał innych dochodów i nie planuje korzystać z ulg podatkowych, nie ma obowiązku składania dodatkowej deklaracji. PIT-40A jest generowany automatycznie przez ZUS lub KRUS i przekazywany zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Warto jednak pamiętać, że jeśli w ciągu roku pobrane zaliczki na podatek były wyższe niż należne, możliwe jest uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku. W takiej sytuacji warto sprawdzić swoje rozliczenie w usłudze Twój e-PIT lub skontaktować się z urzędem skarbowym.

Dostałem/am PIT-11A, co dalej? Obowiązek rozliczenia

Z kolei jeśli emeryt otrzyma z ZUS lub KRUS formularz PIT-11A zamiast PIT-40A, oznacza to, że organ rentowy jedynie przekazał informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, a nie dokonał rozliczenia. W takim przypadku senior musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe, najczęściej na formularzu PIT-37.

"Osoby, które otrzymają od ZUS PIT-11A, rozliczają się same z urzędem skarbowym i otrzymają zwrot nadpłaty w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe. Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36" - wyjaśnia ZUS.

Kto najczęściej otrzymuje PIT-11A?

PIT-11A otrzymują zazwyczaj osoby, które:

pobierały zasiłki, świadczenia przedemerytalne lub wcześniejsze emerytury

uzyskały dodatkowe dochody, np. z pracy dorywczej, działalności gospodarczej lub sprzedaży papierów wartościowych

planują wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

uzyskały dochody zagraniczne wymagające rozliczenia w polskim urzędzie skarbowym,

otrzymały zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

A co z PIT-11? Jak informuje ZUS, dotyczy to osób, które w poprzednim roku pobierały m.in. świadczenie należne po osobie zmarłej czy też świadczenia przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny w przypadku rozdzielności majątkowej, a także miały potrącane alimenty na podstawie wyroku sądu. W takich przypadkach świadczeniobiorca samodzielnie składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-37 lub PIT-36).

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Emeryci i renciści, którzy są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia podatku, mogą zrobić to na kilka sposobów. Zeznanie można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, składając wypełniony formularz PIT-37 lub PIT-36, albo listownie, wysyłając deklarację pocztą (w tym przypadku decyduje data nadania przesyłki).

Nie ma jednak konieczności wychodzenia z domu. Rozliczenia można dokonać również online, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Alternatywnie emeryt może upoważnić inną osobę, np. członka rodziny, do złożenia deklaracji w jego imieniu, po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym.