Emerytalna luka rośnie. Tak wypada Polska na tle Niemiec

Biznes

Emerytury wypłacane mężczyznom w Polsce są wyraźnie wyższe niż świadczenia otrzymywane przez kobiety. Różnica między przeciętnymi emeryturami obu płci przekracza 1500 zł miesięcznie. Nie jest to zjawisko wyjątkowe na Starym Kontynencie. Na tle innych europejskich państw statystyki znad Wisły nie wyglądają najgorzej.

Starsza kobieta i starszy mężczyzna siedzą przy stole z dokumentami i kalkulatorem. Kobieta trzyma kartkę papieru i patrzy zaniepokojona na mężczyznę, który trzyma się za głowę, wyrażając frustrację lub stres.
iStock
Luka emerytalna między kobietami a mężczyznami w Polsce przekracza 1500 złotych

Powodów zróżnicowania emerytur dla obu płci jest kilka. Jeden z nich to dysproporcja płacowa. Kobiety mają niższe pensje (według danych Parlamentu Europejskiego: w UE średnio o 12 proc., w Polsce o 7,8 proc.), więc gromadzą mniejszy kapitał. Mają też przerwy w karierze związane z macierzyństwem. U Polek w grę wchodzi również różnica wieku emerytalnego (60 lat u pań, 65 u panów). Pracują mniej, a żyją dłużej, więc ich składki w ZUS trzeba "rozciągnąć" na więcej lat wypłat.

ZUS podał dane o wysokości emerytur

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wysokość przeciętnych emerytur wypłacanych kobietom i mężczyznom w Polsce znacząco się różni. W marcu 2025 r. średnie świadczenie kobiet wyniosło 3421,61 zł, natomiast mężczyzn - 4978,67 zł, co oznacza różnicę przekraczającą 1500 zł.

 

- Luka emerytalna będzie się z każdym rokiem zwiększać - ocenia prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński. Ekspert, cytowany w raporcie PIU, informuje, że szacunki mówią o 74,7 mld zł luki w 2023 r., a w ciągu 40 kolejnych lat ma ona wynieść łącznie 15 bilionów złotych.

 

ZOBACZ: Zaskakujące poziomy emerytur w Polsce. ZUS ujawnia rekordzistów

 

Jak to wygląda na tle innych państw? Statystyki Eurostatu, które ze względu na odmienną metodologię mogą różnić się od danych krajowych, umieszczają Polskę (rozstrzał wysokości 14,5 proc.) wyraźnie poniżej europejskiej średniej (24,5 proc.).

 

Czołówkę nierówności w UE tworzą:

  • Malta (40,3 proc.) 
  • Holandia (36,3 proc.)
  • Austria (35,6 proc.)

Luka emerytalna w Niemczech. Jest przepaść

Znane są też liczby z Niemiec. Deutsche Rentenversicherung (DRV), czyli tamtejszy odpowiednik ZUS informuje, że przeciętny emeryt za Odrą otrzymuje 1405 euro, a emerytka 955 euro miesięcznie, czyli o 450 euro mniej. W skali roku daje to 5400 euro (czyli około 22,7 tys. złotych!).

 

Te tendencje skomentowała dla portalu Euronews prof. Alexandra Niessen-Ruenzi z Uniwersytetu w Mannheim. Zauważyła, że różnice pokazują, jak inne są "wzorce opieki i obowiązków domowych oparte na stereotypach płci".

 

ZOBACZ: Druga waloryzacja emerytur 2026. Wszystko zależy od dwóch czynników

 

Jej zdaniem w krajach takich jak Niemcy, wiele kobiet pracuje w niepełnym wymiarze i robi długie przerwy w karierze. To zwiększa rozwarstwienie. Zmniejszają je z kolei zjawiska z krajów nordyckich czy części państw Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak "pełnoetatowe, ciągłe historie zatrudnienia zbliżone do męskich" czy "szeroko dostępna opieka nad dziećmi".

 

Polki zarabiają mniej i żyją dłużej, co wpływa na wysokość ich emeryturPolsat News
Polki zarabiają mniej i żyją dłużej, co wpływa na wysokość ich emerytur
 
 
 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zmiana czy pozór - "Szczerze o pieniądzach", odc. 309
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIZNESEMERYTURYLUKA EMERYTALNAMACIERZYŃSTWONIEMCYPENSJERÓŻNICE PŁCIUNIA EUROPEJSKAZUS

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 