Luty jest ostatnim miesiącem wypłat emerytur w dotychczasowej wysokości. Od 1 marca świadczenia zostaną zwaloryzowane, jednak harmonogram ZUS sprawia, że część seniorów otrzyma wyższe kwoty jeszcze przed tą datą.

Waloryzacja 2026. Nowa kwota jeszcze w lutym

Zasady transferu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są jasne. Nie wszyscy seniorzy otrzymują je w tym samym czasie. Przelewy dzielone są na sześć terminów, mianowicie 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca.

Tegoroczny marzec zaczyna się w niedzielę. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, wypłata zostanie zrealizowana w najbliższym poprzedzającym dniu roboczym. W praktyce oznacza to, że osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1. dzień miesiąca otrzymają zwaloryzowane emerytury już w piątek, 27 lutego.

Warto też dodać, że ponieważ 15 marca również wypada w niedzielę, środki trafią na konta wcześniej - w piątek, 13 marca. Tym razem "piątek trzynastego" okaże się więc dla seniorów dniem korzystnym.

O tyle mogą wzrosnąć świadczenia seniorów

O ile zwaloryzowane zostaną świadczenia? W ubiegłym roku pierwsze rządowe szacunki mówiły o wskaźniku 4,9 proc. Obecne dane sugerują, że będzie to nieco większa podwyżka.

Skąd to wiadomo? Na początku roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące ogólnej oraz "emeryckiej" średniorocznej inflacji w 2025 r. Pierwsza wyniosła 3,6 proc., druga 4,2 proc. Zgodnie z przepisami, jako podstawa do obliczania nowych wartości emerytur i rent, ma służyć wyższa z dwóch podanych liczb.

Drugim składnikiem wyliczeń jest realny wzrost płac. W ustawie budżetowej Ministerstwo Finansów założyło, że wyniesie on 4,44 proc. - podaje portal Business Insider. Zasady waloryzacji zakładają, że 20 proc. z tego odsetka zostanie dodanych do poziomu inflacji. A zatem do 4,2 proc. należy dodać 0,88 pkt. proc.

"Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym" - czytamy art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy obecnych założeniach oznaczałoby to zwiększenie świadczeń o 5,08 proc., czyli o nieco ponad 5 groszy na każdą otrzymywaną złotówkę.

Ostateczny przelicznik zostanie jeszcze podany do publicznej wiadomości, natomiast jeśli miałby on pozostać na oszacowanym poziomie, oznaczałoby to między innymi, że nowa wysokość minimalnych emerytur oraz "trzynastek" i "czternastek" to ok. 1974,36 zł brutto (skok o ponad 95 zł). Jeśli ktoś pobierał 2000 zł brutto, obecnie będzie miesięcznie dostawał 2101,60 zł.

Ile zyskają seniorzy? Przykładowe kwoty

Poniżej kilka innych przykładów podwyżek:

2500 zł brutto emerytury urośnie do ok. 2627,00 zł (+127,00 zł)

3000 zł do ok. 3152,40 zł (+152,40 zł)

3500 zł do ok. 3677,80 zł (+177,80 zł)

4000 zł do ok. 4203,20 zł (+203,20 zł)

Co ważne, wyższe będą też dodatki, np. pielęgnacyjny albo kombatancki, które w nowej odsłonie powinny przekroczyć ok. 365 zł. Warto również pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przeliczeń automatycznie, a zatem nie trzeba składać żadnych wniosków dotyczących waloryzacji.

