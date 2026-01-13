"Polska 2050 Szymona Hołowni informuje, że z dużym prawdopodobieństwem, miejsce miała zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii. Jesteśmy ugrupowaniem współodpowiedzialnym za sprawowanie władzy w Polsce i nie możemy bagatelizować żadnych przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia bezpieczeństwa tego procesu" - przekazała formacja we wpisie na portalu X.

Polska 2050 chce działań ABW. Chodzi o wybory nowej przewodniczącej

Jak czytamy w oświadczeniu, "Zarząd Krajowy Polski 2050 podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, a sprawę powinna zbadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Według partii "istnieje duże prawdopodobieństwo wpływania z zewnątrz na proces wyborczy", co musi zostać zweryfikowane przez "właściwe instytucje".

ZOBACZ: Szymon Hołownia o przyszłości Polski 2050. Polsat News dotarł do listu

"Warto zaznaczyć, że w procesie głosowania odnotowano znacznie większą liczbę oddanych głosów niż liczba członków partii uprawnionych do głosowania, co dodatkowo uzasadnia konieczność dokładnego wyjaśnienia sprawy" - podano.

Jednocześnie formacja podkreśla, że "nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do działań Krajowej Komisji Wyborczej, która zadziałała w sposób modelowy: szybko, odpowiedzialnie i zgodnie z procedurami, podejmując niezwłocznie decyzję o przerwaniu głosowania i unieważnieniu drugiej tury wyborów bez odczytu wyników".

W oświadczeniu czytamy również, że przewodniczący partii Szymon Hołownia podjął decyzję o zwołaniu w najbliższy piątek Rady Krajowej. "To najszybszy możliwy termin statutowy" - zaznaczono. "Rada Krajowa podejmie decyzję, w jaki sposób proces wyborczy będzie prowadzony dalej: z jednej strony możliwie szybko, z drugiej w sposób w pełni bezpieczny dla organizacji i jej członków. Bezpieczeństwo i wiarygodność procesu są dla nas absolutnym priorytetem" - dodano.

"Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje wierna zasadom transparentności, odpowiedzialności i ochrony demokratycznych standardów - zarówno w państwie, jak i we własnych strukturach. Kampania wyborcza obudziła w naszym ugrupowaniu ogromną energię. Zrobimy wszystko, żeby została teraz właściwie wykorzystana dla odbudowy zaufania naszych wyborców i wzmocnienia naszej organizacji na arenie politycznej" - podano.

Ponad 800 uprawnionych działaczy Polski 2050 wybierało w poniedziałek w drugiej turze liderkę ugrupowania - o stanowisko ubiegały się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Głosowanie w drugiej wyborów na przewodniczącego Polski 2050 zostało unieważnione - jak wówczas podano - z powodu problemów technicznych.

Więcej informacji wkrótce

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni