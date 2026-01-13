Co z wyborami na przewodniczącego Polski 2050? Unieważniono drugą turę

Decyzję w sprawie unieważnienia głosowania podjęła - jak poinformowało biuro prasowe - Krajowa Komisja Wyborcza Partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Poniedziałkowe głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23:30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób.

Wybory na przewodniczącego Polski 2050. Druga tura unieważniona

Przedstawiciele Polski 2050, z którymi rozmawiała PAP, nie potrafili wyjaśnić, co jest powodem opóźnień. Początkowo źródła PAP informowały o możliwym ogłoszeniu wyników we wtorek. Ostatecznie jednak - jak poinformowało w nocy z poniedziałku na wtorek biuro prasowe w komunikacie - głosowanie zostało unieważnione.

W poniedziałek w II turze wyborów członkowie Polski 2050 wybierali liderkę ugrupowania; o stanowisko przewodniczącej ubiegają się dwie polityczki: ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W sobotnim głosowaniu w ramach I tury poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pierwotnie pięcioro jej członków.

W sobotę 17 stycznia w Warszawie miała z kolei odbyć się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane było pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada miała wybrać także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

