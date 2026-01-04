Na pytanie o to, kto największym zwycięzcą 2025 roku w polskiej polityce najczęściej wskazywanym politykiem był Karol Nawrocki. Prezydent z wynikiem 37,8 proc. zdystansował konkurencję, zdobywając ponad 4-krotnie więcej głosów niż drugi Donald Tusk (8,8 proc.).

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że Karol Nawrocki mógł być wskazywany jako polityczny zwycięzca roku kosztem Jarosława Kaczyńskiego. Prezesa PiS wybrało tylko 0,9 proc. ankietowanych.

Na ostatnim miejscu podium uplasował się Radosław Sikorski z wynikiem 7,8 proc., tuż za nim czarny koń wyborów prezydenckich Grzegorz Braun (7,6 proc.). Kandydatów na prezydenta w stawce jest więcej - 5 proc. głosów zdobył Sławomir Mentzen, 3,2 proc. Adrian Zandberg. Wyjątkiem jest Rafał Trzaskowski, który nie zdobył liczby głosów pozwalającej na ujęcie go w zestawieniu.

Za Adrianem Zandbergiem, na siódmym miejscu uplasował się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za nim, z 1,6 proc. głosów marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Ponad 1/5 ankietowanych nie było w stanie wskazać największego zwycięzcy w polskiej polityce. Opcję "Nie mam zdania" wybrało 21,8 proc. badanych.

Badanie SW Research zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30-31 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy i skorygowana wagą analityczną.

Szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej: 2026 r. może należeć do Grzegorza Brauna

Uznanie Karola Nawrockiego za największego politycznego zwycięzcę minionego roku przez ankietowanych pokrywa się z opinią Łukasza Pawłowskiego, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Analityk w programie "Gość Wydarzeń" podkreślał, jak szybko urzędujący prezydent zdobył rozpoznawalność, która przełożyła się na sukces w kampanii.

- Przypomnijmy sobie, że jeszcze rok temu o tej porze niewielu z nas wiedziało, kim Karol Nawrocki jest, a dzisiaj jest pierwszym obywatelem. Zdobył ponad 10 milionów głosów, jest najpopularniejszym obecnie politykiem. Jest zwycięzcą tego roku przykładem, że jednak Polacy szukają pewnej nowości w polityce, nowych twarzy, nowych nazwisk - mówił ekspert.

W ocenie szefa OGB, mimo popularności wśród obywateli łączącej się w Polsce z urzędem prezydenta, Karol Nawrocki może w nowym roku nie powtórzyć sukcesu. Według Pawłowskiego największym politycznym zwycięzcą 2026 r. może się okazać Grzegorz Braun (7,6 proc. i czwarte miejsce w badaniu "Rz"/SW).

- Grzegorz Braun jest takim idealnym mobilizatorem. To znaczy będzie taka alternatywa: albo kolejne cztery lata rządów Donalda Tuska, albo rządzić będzie nami Grzegorz Braun z Jarosławem Kaczyńskim i Mentzenem. Tak będzie brzmiała ta kampania wyborcza w ustach obecnej koalicji rządzącej - mówił Pawłowski na antenie Polsat News.

