Szymon Hołownia o przyszłości Polski 2050. Polsat News dotarł do listu

Polsat News dotarł do listu, który Szymon Hołownia skierował do członków Polski 2050. Dotyczy on wyborów na przewodniczącego partii, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

"Uważam, że po pierwsze powinniśmy podjąć uchwałę o odłożeniu wyborów o np. dwa tygodnie" - czytamy w liście byłego marszałka Sejmu.

"W ciągu kilku dni mieć trzy opinie, czy w tej sytuacji należy powtarzać całe wybory, czy tylko drugą turę i RK powinna podjąć uchwałę w tej sprawie. Jeśli całe wybory - tydzień kampanii - i głosowanie. W tej sytuacji - z użyciem nowego, bezpiecznego narzędzia albo na zjeździe. A jeśli będą potrzebne dwie tury: jedna po drugiej, bez przerw dłuższych niż godzina" - dodał Hołownia.

Przeprowadzona w poniedziałek druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona - poinformowało we wtorek biuro prasowe klubu. Do anulowania procesu doszło na skutek problemów technicznych. Rada Krajowa ugrupowania ma zlecić nowy termin wyborów.

O stanowisko po Szymonie Hołowni ubiegają się Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Więcej informacji wkrótce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni