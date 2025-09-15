Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało "Poradnik bezpieczeństwa", który na początku przyszłego roku ma trafić do każdego domu w Polsce. Obszerny materiał z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe można już teraz pobrać z internetu. Sprawdziliśmy jego treść.

"Poradnik bezpieczeństwa" został oficjalnie zaprezentowany przez szefów MON i MSWiA pod koniec sierpnia. Zapowiedziano wówczas, że pojawi również w aplikacji mObywatel, gdzie będzie można sprawdzić, jak przygotować się na ewentualne niebezpieczeństwo, oraz w wersji papierowej. Nakład fizyczny ma wynieść 13 milionów egzemplarzy.

"Poradnik bezpieczeństwa". Wstęp i najważniejsze informacje

Ponad 50-stronicowy poradnik podzielono na cztery części: wstęp, przygotowanie, reagowanie oraz plan. We wstępie przywołano aktualne zagrożenia ze Wschodu, a także te, które od dekad mogą stanowić poważny problem dla bezpieczeństwa kraju.

"W ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna za naszą wschodnią granicą również wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa" - napisano.



Ministerstwo zaapelowało, by decyzji o rozpoczęciu przygotowań na wypadek trudnych sytuacji nie odkładać na później. Wstęp poradnika wyjaśnia podstawowe role rządu, władz samorządowych, wojska i obywateli. Wskazuje również na obowiązek każdego Polaka do powszechnej obrony kraju.

Jak przygotować się na kryzys? Poradnik rządowy

W części zatytułowanej "Przygotowanie" ministerstwo zwróciło uwagę na działania, jakie należy wykonać jeszcze przed wystąpieniem kryzysu. Mowa o zdrowym odżywaniu, odpowiedniej ilości snu, zdrowiu psychicznym i fizycznym, a także wyposażeniu w niezbędne lekarstwa.



Ponadto rząd zachęca do podtrzymywania relacji z osobami, na których nam zależy oraz regularnego, w miarę możliwości, oddawania krwi.

Ta część "Poradnika bezpieczeństwa" ma uświadomić obywateli, że wszystko, co zaplanują, będzie pozytywnie rzutowało na późniejszą potencjalnie niebezpieczną sytuację. Pojawiły się zatem wzmianki o tym, by ustalić sposób komunikacji z osobami potrzebującymi (np. połączenie telefoniczne), zadbać o zwierzęta domowe i gospodarskie, a także posiadać sprawny środek szybkiego transportu. "Za ewakuację zwierząt odpowiada ich właściciel, a koordynację prowadzi lokalne centrum zarządzania kryzysowego" - zaznaczono.



Zachęcono też do przeprowadzenia rozmowy z dziećmi, ale bez podawania drastycznych szczegółów. "Podkreśl, że nawet w trudnej sytuacji możecie liczyć na pomoc i wsparcie (...)". Na pytania dziecka trzeba odpowiadać jednak szczerze.

Własne miejsce schronienia. Zabezpieczenie mieszkania na wypadek zagrożenia

Jeśli chodzi o mieszkanie, należy zadbać o uszczelnienie drzwi i okien. Warto posiadać też gaśnicę i koc gaśniczy. "Możesz zgromadzić zapasy trwałe (produkty z długim terminem ważności) i te, które będziesz częściowo zużywać i regularnie uzupełniać" - informuje ministerstwo. Wśród zapasów wymieniono m.in. wodę, żywność, leki, opaskę do tamowania krwotoku, środki czystości i higieny osobistej, worki foliowe i wiadro z pokrywką.

Jedzenie i picie: minimum trzy litry na osobę na dobę. Leki: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe i te przyjmowane na stałe. Środki czystości: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące.

Rzeczami, które często są pomijane, a należą do jednych z najbardziej istotnych w nocy, są latarki, radia na baterie lub korbkę, powerbanki, kable i świeczki.

Gotówkę należy posiadać w różnych nominałach, na wypadek spadku wartości jednej z nich lub załamania się giełdy.

Podstawą poza miejscem schronienia, jedzeniem, lekami i źródłem światła jest także zapewnienie sobie ciepła. W "Poradniku bezpieczeństwa" wymieniono w tym przypadku śpiwory, koce i ciepłą odzież, a także alternatywne źródła ogrzewania, które nie działają na prąd.

Wyją syreny. Jak zareagować?

W trzeciej, najbardziej obszernej części poradnika - "Reagowanie" - poinstruowano, jak zachować się w przypadku kryzysu.

Przede wszystkim chodzi o sygnały alarmowe. Do informowania o zagrożeniu - jak dowiadujemy się z materiału - służby wykorzystują syreny alarmowe, megafony, media, Regionalny System Ostrzegania, alerty RCB i kontakt bezpośredni. W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych: ogłoszenie alarmu trzyminutowym sygnałem modulowanym i jego odwołanie poprzez trzyminutowy sygnał ciągły.

Jak postępować po poleceniu ewakuacji?

Zamknij okna, dopływ wody, wyłącz urządzenia elektryczne, zgaś źródła ognia. Ubierz się stosownie do warunków pogody.

Upewnij się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz informacje medyczne.

Zabierz plecak ewakuacyjny.

Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o alarmie.

Skorzystaj ze zorganizowanego transportu lub idź pieszo do punktu zbiórki.

Jeśli używasz samochodu, nie blokuj dróg ewakuacyjnych.

Pamiętaj o zwierzętach. Jeśli nie możesz ich ewakuować, zabezpiecz je. Daj wodę i jedzenie.

Powiadom bliskim, że się ewakuujesz - w jaki sposób i dokąd.

Ważne: "Nie oddawaj dokumentów osobom, które oferują pomoc lub transport. Jeśli chcesz skorzystać z transportu, prześlij bliskim numer rejestracyjny pojazdu, którym podróżujesz i aktualny adres miejsca, w którym jesteś.

Dobrze wyposażony plecak ewakuacyjny powinien posiadać wodę butelkowaną, filtry do wody, apteczkę z lekami, dokumenty i ich kopie na pendrivie, gotówkę oraz latarkę, telefon i powerbanki. Przyda się też mapa, scyzoryk i żywność wysoko odżywcza.

W tłumie należy zachować spokój, nie przepychać się, a po ewentualnym upadku natychmiast wstać. Jeśli zaginie osoba bliska, trzeba powiadomić o tym policję.

Gdzie w Polsce są schrony?

Informacje o schronach można znaleźć na rządowej stronie gov.pl/kgpsp lub w urzędach gmin czy jednostkach straży pożarnej. Schrony oznaczone są specjalnym znakiem graficznym. Jeśli nie możesz się w nich ukryć, zostań w domu, zabezpieczając punkty newralgiczne: okna i drzwi. Jeśli jesteś poza domem, szukaj miejsc, które zapewnią przynajmniej minimum ochrony.

Poradnik przypomina też o pożądanym zachowaniu w trakcie pożaru czy powodzi. Nie należy używać wind, a jedynie poruszać się schodami. Gdy woda wedrze się do dolnych kondygnacji budynku, odcinając drogę ewakuacji, należy wejść na dach budynku i wywiesić choćby prowizoryczną flagę. Biała oznacza chęć ewakuacji, czerwona - potrzebę pomocy medycznej, a niebieska - prośbę o jedzenie i picie.

Atak z powietrza. Kilka wskazówek na wypadek nalotu

Istotną wskazówką w kontekście ostatnich naruszeń przestrzeni powietrznej jest to, jak zachować się w przypadku ataku z powietrza. Postępować należy tak samo jak w każdym wcześniej opisanym przypadku, jednak z kilkoma wyjątkami.

Jeśli na otwartym terenie usłyszysz eksplozję, padnij na ziemię i osłoń głowę. Nie wychodź ze schronienia pochopnie. Nie przeciążaj linii telefonicznych - korzystaj z SMS-ów.

Z kolei w przypadku np. zagrożenia chemicznego należy przede wszystkim zamknąć dopływ powietrza do pomieszczeń i nie dotykać twarzy przed umyciem rąk. Gdy do miejsca schronienia wejdziesz z dworu, weź prysznic i załóż nowe ubrania.

"W przypadku zagrożenia skażeniem promieniotwórczym przygotuj się na przetrwanie co najmniej kilku dni wewnątrz uszczelnionego budynku".

Rząd w "Poradniku bezpieczeństwa" przypomniał, żeby nie powielać informacji z niesprawdzonych źródeł, nie podsycać konfliktów i nie udostępniać zdjęć miejsc, które mogą być kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Na koniec poradnika MSWiA udostępnione zostały specjalnie przygotowane plansze do sporządzenia własnego "Planu na kryzys". Znalazło się w nich miejsce na dane kontaktowe członków rodziny, adres zbiórki, dane medyczne domowników i ważne telefony do osób z zewnątrz.