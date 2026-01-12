Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech - przekazał w poniedziałek rano obrońca polityka mec. Bartosz Lewandowski. W rozmowie z Polsat News prawnik tłumaczył, co to oznacza dla byłego ministra sprawiedliwości.

- Ta decyzja o ochronie międzynarodowej ma swoje znaczenie prawno-międzynarodowe. Pan minister otrzyma specjalny paszport zgodnie z prawem międzynarodowym, na podstawie którego mógłby ewentualnie się poruszać. Jest traktowany jako azylant, osoba, która doświadczyła prześladowań politycznych w swoim kraju. Z tym jest związana konieczność respektowania przez inne państwa stanowiska rządu węgierskiego - mówił mec. Lewandowski.

Mecenas podkreślił, że sprawę Zbigniewa Ziobry w podobny sposób, co rząd na Węgrzech, zinterpretował też Interpol oraz Sąd Okręgowy w Warszawie. - Oczywiście polska prokuratura wydała zarządzenie o zatrzymaniu i doprowadzeni pana posła Ziobro. Natomiast nie została wydana żadna decyzja w przedmiocie jego tymczasowego aresztowania, poszukiwania listem gończym czy Europejskim Nakazem Aresztowania - podkreślił.

"Nie może liczyć na sprawiedliwy proces". Kiedy Ziobro wróci do Polski?

Według prawnika w tym momencie Ziobro "nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce". - Cała otoczka ale i wpływ faktyczny polityków, w tym m.in. ministra sprawiedliwości, na sposób choćby wyznaczania sędziów, działania prokuratury, naciski polityczne stwierdzone przez sąd okręgowy nie dają tych gwarancji. Mój klient, pan poseł Ziobro wypowiedział się, jakie warunki powinny być spełnione, żeby zagwarantować mu bezstronne zmierzenie się z zarzutami - mówił Lewandowski.

Sam Ziobro w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek zaznaczył, że zdecydował się pozostać poza granicami Polski, do czasu gdy "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".

Ziobro jest jednym z podejrzanym w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie łącznie 26 przestępstw.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że racje dowodowe nie leżą u podstaw tych zarzutów, a bardziej chodzi o politykę. O tym, żebyśmy rozmawiali, że pan poseł Ziobro powinien być w areszcie, żeby podbijać ten temat. Sama konstrukcja tych zarzutów - już nie chcę w to wchodzić - również jest moim zdaniem kompletnie niezasadna i wyłącznie motywowana tym, żeby wywołać jakiś efekt polityczny - ocenił mec. Lewandowski.

