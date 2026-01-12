Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Marszałek Sejmu podjął decyzję

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że po powrocie z wizyty w Berlinie, podejmie "stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana Ziobry".

ZOBACZ: "Psychopatyczna zemsta Tuska". Ziobro wystąpił o ochronę międzynarodową dla żony

Chodzi o procedurę ustalenia wysokości wynagrodzenia, jakie Zbigniew Ziobro otrzymuje w związku z mandatem poselskim. Po przyznaniu byłemu ministrowi sprawiedliwości azylu politycznego marszałek chce sprawdzić możliwości zmniejszenia jego uposażenia.

- Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną, niż w inną - przekazał Włodzimierz Czarzasty. Wizyta marszałka Sejmu w Berlinie zakończy się w środę.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech. "Wybieram walkę z bandytyzmem i bezprawiem"

- Nie będę z tego kpił ani nie będę się z tego śmiał - odpowiedział lider Nowej Lewicy pytany o komentarz do decyzji władz Węgier. - Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak - zapowiedział Czarzasty.

Azyl polityczny dla Zbigniewa Ziobry. Czarzasty: Dopadnie go sprawiedliwość

W poniedziałek mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że Zbigniew Ziobro otrzymał na Węgrzech azyl polityczny. Były minister sprawiedliwości miał się o niego ubiegać w związku z "naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym".

ZOBACZ: "Wyjątkowo demoralizujące". Cezary Tomczyk ostro o azylu dla Zbigniewa Ziobry

Przed godz. 8 oświadczenie w sprawie uzyskania azylu opublikował w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. "Zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce" - napisał.

"Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska" - przekazał były prokurator generalny.

"Są to metody rodem ze stalinizmu" - dodał.

Wcześniej na Węgrzech azyl polityczny otrzymał Marcin Romanowski. Obaj politycy oskarżeni są o zdefraudowanie 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie prokuratury Zbigniew Ziobro "założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą", łącznie postawiono mu 26 zarzutów, w związku z którymi grozi mu do 30 lat więzienia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni