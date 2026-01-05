W niedzielę w południowo-zachodnią część Rosji uderzyły intensywne śnieżyce. Warunki pogorszyły się na tyle, że premier Republiki Tatarstanu Aleksiej Pesoszin zdecydował o uruchomieniu planu "Buran" w niedzielę od godz. 14:00. Od tej pory co 6 godzin miejscowe służby musiały raportować do władz o sytuacji komunikacyjnej oraz prowadzić intensywne odśnieżanie dróg i chodników. Plan "Buran" ma obowiązywać do czasu usunięcia skutków śnieżyc.

Paraliż na rosyjskich drogach. Zima zaatakowała Tatarstan

Masy śniegu, w połączeniu z silnym wiatrem, osiągającym w porywach prędkość ponad 70 km/h, spadły na wiele miejscowych dróg. Miejscami widzialność spadała do 500 metrów.

ZOBACZ: Potężne mrozy wróciły do największego kraju świata. -50 na termometrach

W całym Tatarstanie doszło do kilkudziesięciu wypadków, a na autostradzie łączącej Kazań z Almetjewskiem również do karambolu z udziałem co najmniej 10 pojazdów. Zginęły w nim dwie osoby, a łącznie w niedzielę na drogach śmierć poniosło 6 osób. Tymczasowo wstrzymano ruch autobusów i ciężarówek na autostradzie M7.

Rosyjska państwowa inspekcja ruchu drogowego zaapelowała do kierowców o szczególną ostrożność i unikanie podróży, o ile nie będzie to bezwzględnie konieczne.

ZOBACZ: Armagedon na drodze. Auta utknęły w zaspach

Większość ograniczeń zniesiono we wtorek. Wznowiono ruch na niektórych odcinkach autostrad i dróg M7, P239, P243, jednak niektóre wyłączenia wciąż obowiązują. Po niektórych drogach wciąż nie mogą się poruszać ciężarówki i autobusy.

Bardzo mocno załamanie pogody odczuł Kazań, czyli stolica Tatarstanu.

Dziesiątki lotów odwołanych. Zamieć na lotnisku w Kazaniu

Z powodu śnieżyc na lotniku w Kazaniu prawie 60 lotów było opóźnionych. Port lotniczy w niedzielę zmagał się ze intensywnymi opadami oraz porywami wiatru dochodzącymi do około 70 km/h, przez co widzialność spadła tam poniżej 100 metrów.

ZOBACZ: -50 stopni w Rosji. W mieście zimniej niż na Antarktydzie

Cztery samoloty, które miały wylądować w Kazaniu, przekierowano na lotniska w Samarze, Ufę, do Moskwy oraz Niżnego Nowodworu.

Baza reports massive disruption in Russia's Tatarstan after a powerful snowstorm: highways gridlocked for 10 km in both directions, buses and trucks banned from key federal roads, yards buried in snow, and Kazan Airport facing hours-long delays with 40 flights diverted. pic.twitter.com/0ikbFZ0jrx — Brian McDonald (@27khv) January 4, 2026

Pasażerowie koczowali na lotnisku, a z powodu niewystarczającej liczby miejsc siedzących podróżni siadali na schodach i podłodze.

W Kazaniu odwołano wiele zaplanowanych na niedzielę wydarzeń kulturalnych, nie działa między innymi tamtejsze lodowisko. Najwcześniej imprezy będą się odbywać od wtorku, o ile sytuacja pogodowa znowu się nie pogorszy.

Źródło: Gismeteo.ru, Kazan.kp.ru, Business-gazeta.ru, Tatarstan24.tv, Prav.tatarstan.ru

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni