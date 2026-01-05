Sytuacja w części Rosji stała się krytyczna. Uruchomili plan "Buran"
To był ciężki weekend dla wielu Rosjan. W niedzielę z powodu niebezpiecznych śnieżyc w Tatarstanie wdrożono specjalny plan "Buran". Ma on ułatwić usunięcie skutków załamania pogody. Wiele dróg było nieprzejezdnych, a w wypadkach spowodowanych fatalnymi warunkami zginęło kilka osób. Burza śnieżna na pewien czas sparaliżowała pracę lotniska w Kazaniu.
W niedzielę w południowo-zachodnią część Rosji uderzyły intensywne śnieżyce. Warunki pogorszyły się na tyle, że premier Republiki Tatarstanu Aleksiej Pesoszin zdecydował o uruchomieniu planu "Buran" w niedzielę od godz. 14:00. Od tej pory co 6 godzin miejscowe służby musiały raportować do władz o sytuacji komunikacyjnej oraz prowadzić intensywne odśnieżanie dróg i chodników. Plan "Buran" ma obowiązywać do czasu usunięcia skutków śnieżyc.
Paraliż na rosyjskich drogach. Zima zaatakowała Tatarstan
Masy śniegu, w połączeniu z silnym wiatrem, osiągającym w porywach prędkość ponad 70 km/h, spadły na wiele miejscowych dróg. Miejscami widzialność spadała do 500 metrów.
W całym Tatarstanie doszło do kilkudziesięciu wypadków, a na autostradzie łączącej Kazań z Almetjewskiem również do karambolu z udziałem co najmniej 10 pojazdów. Zginęły w nim dwie osoby, a łącznie w niedzielę na drogach śmierć poniosło 6 osób. Tymczasowo wstrzymano ruch autobusów i ciężarówek na autostradzie M7.
Rosyjska państwowa inspekcja ruchu drogowego zaapelowała do kierowców o szczególną ostrożność i unikanie podróży, o ile nie będzie to bezwzględnie konieczne.
Większość ograniczeń zniesiono we wtorek. Wznowiono ruch na niektórych odcinkach autostrad i dróg M7, P239, P243, jednak niektóre wyłączenia wciąż obowiązują. Po niektórych drogach wciąż nie mogą się poruszać ciężarówki i autobusy.
Bardzo mocno załamanie pogody odczuł Kazań, czyli stolica Tatarstanu.
Dziesiątki lotów odwołanych. Zamieć na lotnisku w Kazaniu
Z powodu śnieżyc na lotniku w Kazaniu prawie 60 lotów było opóźnionych. Port lotniczy w niedzielę zmagał się ze intensywnymi opadami oraz porywami wiatru dochodzącymi do około 70 km/h, przez co widzialność spadła tam poniżej 100 metrów.
Cztery samoloty, które miały wylądować w Kazaniu, przekierowano na lotniska w Samarze, Ufę, do Moskwy oraz Niżnego Nowodworu.
Pasażerowie koczowali na lotnisku, a z powodu niewystarczającej liczby miejsc siedzących podróżni siadali na schodach i podłodze.
W Kazaniu odwołano wiele zaplanowanych na niedzielę wydarzeń kulturalnych, nie działa między innymi tamtejsze lodowisko. Najwcześniej imprezy będą się odbywać od wtorku, o ile sytuacja pogodowa znowu się nie pogorszy.
