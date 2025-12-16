Północna część Rosji cały czas zmaga się z kilkudziesięciostopniowym mrozem. W poniedziałek wartości na poziomie -50 stopni występowały w trzech częściach kraju: w Jakucji, obwodzie irkuckim i kraju krasnojarskim.

50 stopni mrozu w kilku regionach. Arktyczny mróz się rozlewa

W poniedziałek "kilka stacji meteorologicznych zarejestrowało temperatury poniżej -50 stopni" - poinformowali rosyjscy synoptycy z serwisu Gismeteo.

Największy mróz panował w okolicach Jakucka, gdzie zanotowano -52 stopnie Celsjusza. Samo miasto, liczące około 300 tys. mieszkańców, uważane jest za najzimniejsze duże miasto na świecie. W obwodzie irkuckim również panowały mrozy na poziomie -50 st. C, zaś w Kraju Krasnojarskim miejscami było -51 stopni.

Od weekendu fala arktycznego mrozu rozprzestrzeniła się w dużej części Rosji, sięgając dalej na południe. Pierwsze mrozy w tym sezonie zanotowano między innymi na wybrzeżu Morza Czarnego: na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie temperatura spadła do -7 stopni.

W nocy 14 grudnia mróz na poziomie -10 stopni zanotowano na Północnym Kaukazie, a rejon rzeki Wołga nawiedziła śnieżyca.

Choć mrozy na poziomie -50 stopni Celsjusza są bardzo niebezpieczne, wciąż daleko im do rosyjskich rekordów. Najniższe temperatury zanotowano w Ojmjakonie w lutym 1933 roku oraz w Wierchojański w lutym 1892 roku: -67,8 st. C. Te dwa miejsca uznaje się powszechnie za najzimniejsze zamieszkane osady na Ziemi.

W ostatnim czasie wielu Rosjan musi się zmagać nie tylko z kilkudziesięciostopniowymi mrozami. Mają też do czynienia z intensywnymi opadami śniegu.

150 proc. śnieżnej normy w pół miesiąca. To jeszcze nie koniec

Najwięcej śniegu pada w rejonie Kamczatki. W centralnej części tego znajdującego się na wschodnich krańcach kraju regionu w ostatnim czasie odnotowano opady śniegu sięgające półtora metra. Specjaliści z Gismeteo stwierdzili, że "Kamczatka pozostaje najbardziej śnieżnym regionem Rosji".

Jak podaje Gismeteo w Pietropawłowsku Kamczackim od początku grudnia spadło 150 proc. miesięcznej normy śniegu.

W tym tygodniu sytuacja pogodowa może się pogorszyć. Intensywny cyklon w północnej części Morza Ochockiego ma sprawić, że w najbliższych dniach na wybrzeżu oraz wielu miejscach Kamczatki dojdzie do burzy śnieżnej.

Eksperci prognozują wichury przekraczające 100 km/h na wybrzeżu Morza Ochockiego. Mają mu towarzyszyć intensywne opady śniegu powodujące zawieje i zamiecie. Może zasypywać lokalne drogi.

Źródło: Gismeteo.ru, Meteoinfo.ru

