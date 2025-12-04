"Obecnie Wierchojańsk jest najzimniejszym (zamieszkanym - red.) miejscem na świecie" - napisali w środę w komunikacie rosyjscy synoptycy z serwisu Gismeteo.ru. Położone w Jakucji na północnym wschodzie Rosji miasto z siarczystymi mrozami zmaga się od dłuższego czasu.

Cieplej jest na Antarktydzie. -50 stopni w mieście

W Wierchojańsku temperatury na poziomie -50 stopni utrzymywały się przez całą dobę - poinformowano w środę. Jednocześnie na stacji pomiarowaj Wostok, podczas trwającego tam lata było tego dnia było "tylko" -30 stopni Celsjusza.

Tak silne mrozy w Wierchojańsku utrzymują się od pierwszej połowy ubiegłego miesiąca. W listopadzie była to najzimniejsza miejscowość w całej Rosji, ze średnią temperaturą na poziomie -39 stopni.

Mróz w tej części Syberii nie ustępuje i w najbliższym czasie się to nie zmieni - wynika z prognoz rosyjskich synoptyków. W nocy ze środy na czwartek znowu zanotowano tam -50 st. C, a w czwartek o godzinie 13:00 lokalnego czasu było niewiele więcej, bo -47 stopni.

Na piątek eksperci prognozują mróz na poziomie około -48 stopni w nocy oraz -41 za dnia.

Tak silne mrozy mają duży wpływ na funkcjonowanie mieszkańców nie tylko samego Wierchojańska, lecz również okolicznych miejscowości. W znajdującej się w odległości 6 kilometrów od miasta wsi Boronuk od końca listopada dzieci uczą się zdalnie.

Prawie sto stopni mrozu. Rekordy mrozu z Antarktydy

Wierchojańsk, razem z inną jakucką miejscowością Ojmiakon, uznawane są za jedne z najzimniejszych miejsc na półkuli północnej, w których na stałe mieszkają ludzie. W lutym 1892 roku w Wierchojańsku zanotowano mróz na poziomie -67,9 st. C.

Za najzimniejsze miejsce na Ziemi uznaje się Płaskowyż Króla Haakona VII, czyli obszar znajdujący się we wschodniej części Antarktydy. Tam pomiary satelitarne przeprowadzone w latach 2004-2016 wskazały, że temperatura może spadać do około -94 stopni Celsjusza.

Z kolei na rosyjskiej stacji badawczej Wostok na Antarktydzie 21 lipca 1983 roku urządzenia pomiarowe zmierzyły temperaturę na poziomie -89,2 st. C. W innej stacji antarktycznej, amerykańskiej placówce Amundsen-Scott South Pole Station znajdującej się na biegunie południowym, w czerwcu 1982 roku zanotowano -82,8 st. C.



