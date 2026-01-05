W niedzielny wieczór najtrudniejsze warunki drogowe panowały na trasie Lębork - Słupsk oraz na Trasie Kaszubskiej w okolicy Szemudu w pow. wejherowskim.

Dramatyczna sytuacja pogodowa pod Słupskiem. Auta utknęły w zaspach

W materiałach przesłanych do Polsatnews.pl za pośrednictwem Wrzutni. widać z jakimi warunkami musieli mierzyć się kierowcy w tym regionie. Na nagraniu od pana Piotra widać wysokie zaspy we wsi Główczyce pod Słupskiem, które utrudniały ruch drogowy.

W materiale nagranym ok. godz. 18:00 w niedzielę widać kilka pojazdów, w tym ciągnik, który niemal do połowy zanurzył się w białym puchu. Intensywne prace odśnieżające były prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu, w tym traktora ze spychaczem torującego drogę przez zaspy. Na nagraniu można także zauważyć pług oczekujący prawdopodobnie na udrożnienie trasy.

Na zdjęciu od pana Krzysztofa możemy z kolei zobaczyć samochód w Słupsku, który został całkowicie zasypany śniegiem.

Samochód zasypany śniegiem w Słupsku po intensywnych opadach (fot. Wrzutnia)

W całym województwie pomorskim do poniedziałku rano obowiązywały ostrzeżenia I, II oraz III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem. Najwyższy alert dotyczył powiatów słupskiego, lęborskiego oraz bytowskiego.

Pogoda na Pomorzu. Strażacy interweniowali kilkanaście razy

Dyżurna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku Alicja Wiśniewska powiedziała PAP, że w poniedziałek rano wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a ich nawierzchnia jest czarna i mokra.

Gorsza sytuacja jest na drogach wojewódzkich, gdzie kierowcy muszą zwracać uwagę na zajeżdżony śnieg, śnieg lub błoto pośniegowe. Jednak, jak podają służby, wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne.

Rano na trasach wojewódzkich pracowało ponad 80 pojazdów odśnieżających oraz przeciwgołoledziowych.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Jakub Friedenberger przekazał, że w ciągu ostatniej doby strażacy odnotowali 11 interwencji związanych z silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu - w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni.

