- Może to potwierdzić prezydent USA - są to wojska amerykańskie, dlatego to właśnie Ameryka podejmuje takie decyzje. Oczywiście omawiamy to zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z przedstawicielami koalicji chętnych. Byłaby to silna pozycja w ramach gwarancji bezpieczeństwa - powiedział Zełenski o ewentualnej obecności żołnierzy USA w jego kraju.

Zełenski w rozmowie z dziennikarzami na czacie WhatsApp dodał, że Kijów jest zdecydowany kontynuować rozmowy na temat zakończenia wojny. Wyjaśnił, że jest gotowy spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w dowolnym formacie.

Prezydent Ukrainy ogłosił też po rozmowie ze swoim głównym przedstawicielem w negocjacjach mających zakończyć wojnę z Rosją, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustemem Umierowem.

Zełenski: Na początku stycznia rozmowy z koalicją chętnych

"Właśnie Rustem Umierow zdał mi relację z porozumienia z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego państw koalicji chętnych w sprawie spotkania w najbliższym czasie. Planujemy je na 3 stycznia w Ukrainie. Wkrótce po tym będziemy rozmawiać już na poziomie liderów - takie spotkania są potrzebne. Planujemy je 6 stycznia we Francji" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Wyraził jednocześnie wdzięczność zespołowi prezydenta USA Donalda Trumpa za gotowość do udziału w negocjacjach "we wszystkich możliwych formatach".

Dziś nasze zespoły komunikowały się ze sobą, a teraz omówiliśmy z Rustemem kolejne kroki i akcenty w negocjacjach. Nie tracimy ani jednego dnia. Dziękuję!" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy spotkał się z amerykańskim przywódcą

W niedzielę na Florydzie Zełenski spotkał się z prezydentem Trumpem, po czym obaj ogłosili, że poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 proc., zaś europejskie gwarancje prawie w 100 proc., w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym.

Spotkanie prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego zakończyło się około godz. 21 czasu polskiego. Na konferencji prasowej głos jako pierwszy zabrał gospodarz spotkania, który podkreślił, że rozmawiano również za pomocą telekonferencji z europejskimi liderami, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, a wcześniej republikanin telefonicznie rozmawiał z Władimirem Putinem.

- Te rozmowy były bardzo szczegółowe, Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat - zaznaczył Trump i podziękował także negocjatorom z obu stron. Jak dodał, do przedyskutowania zostały "może ze dwie wrażliwe kwestie".

- Myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - zaznaczył. Ocenił, że uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii.

