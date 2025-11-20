Propozycja planu pokojowego. Zełenski "wyraża" gotowość

"Prezydent Ukrainy oficjalnie otrzymał od strony amerykańskiej projekt planu, który – według oceny strony amerykańskiej – może ożywić działania dyplomatyczne" – napisała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta.

W komunikacie podkreślono, że Wołodymyr Zełenski "przedstawił zasadnicze kwestie, ważne dla narodu (ukraińskiego), a w wyniku dzisiejszego spotkania uzgodniono, że będą prowadzone prace nad punktami planu - tak, aby umożliwić godne zakończenie wojny" z Rosją.

Zełenski otrzymał plan pokojowy. Wkrótce rozmowa z Trumpem

Jak informował NBC News, w ostatnich tygodniach administracja Donalda Trumpa opracowywała 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy. Według amerykańskich mediów, był on konsultowany wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami ukraińskich władz.

W czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że zapoznał się już z warunkami zawartymi w dokumencie i jest gotów współpracować ze stroną amerykańską i swoimi europejskimi sojusznikami w celu osiągnięcia trwałego pokoju w kraju.

"Od pierwszych sekund rosyjskiej inwazji Ukraina dążyła do pokoju i popieramy wszystkie sensowne propozycje, które mogą przybliżyć nas do prawdziwego pokoju. Ukraina od początku tego roku popiera propozycje prezydenta Trumpa, mające na celu położenie kresu rozlewowi krwi" - czytamy w komunikacie kancelarii Zełenskiego.

Przedstawiciele prezydenta przekazali, że w ciągu kilku najbliższych dni omówi on z Donaldem Trumpem dostępne możliwości dyplomatyczne i najważniejsze kwestie konieczne do zaakceptowania przez Ukrainę warunków pokoju.

Pokój w Ukrainie coraz bliżej? Znamy szczegóły planu Trumpa

Szczegóły planu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego opublikował brytyjski dziennik "Financial Times". Wśród warunków zawieszenia broni znajduje się m.in. przyznanie Moskwie części wschodniej Ukrainy, zmniejszenia liczebności armii o połowę czy uznanie języka rosyjskiego za oficjalny język państwowy w Ukrainie.

Według anonimowych źródeł Financial Times, dokument jest "mocno sprzyjający Rosji" i "bardzo wygodny dla Putina".

"Urzędnicy w Kijowie, którzy zostali poinformowani o planie, stwierdzili, że jest on ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla i że bez wprowadzenia znaczących zmian jest on nie do przyjęcia dla Ukrainy" – czytamy w dzienniku.

Portal Axios, który jako pierwszy opublikował tę informację, ustalił, że w obwodzie chersońskim i zaporoskim, obecne linie frontu zostałyby w większości zamrożone, a Rosja zwróciłaby część okupowanego terenu po negocjacjach.

