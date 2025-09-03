"Dziesiątki budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych w ciągu nocy w różnych regionach naszego kraju" - poinformował w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wskazał, że nocny atak Rosjan stanowi demonstrację bezkarności Putina. "Ta agresja trwa tylko z powodu braku wystarczającej presji" - wskazał.

W nocy z wtorku na środę Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak w różnych regionach Ukrainy. Użyto ponad 500 dronów i wystrzelono 24 pociski manewrujące. Bezzałogowce szturmowe typu Shahed startowały zarówno z terytorium Rosji jak i okupowanego Krymu. Jak podaje agencja Unian, do godz. 9 Ukraińcom udało się wyeliminować 451 celów w powietrzu.

Pozostałe maszyny zdołały osiągnąć cel, powodując szereg zniszczeń, m.in. w infrastrukturze cywilnej, obiektach energetycznych, czy węzłach komunikacyjnych. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski poinformował, że ucierpiały również osiedla mieszkalne.

"Wszystkie niezbędne służby ratunkowe, pracownicy sektora energetycznego i kolejowego pracują obecnie nad usunięciem skutków rosyjskiego ataku (...) Trwają akcje gaśnicze" - poinformował ukraiński prezydent, publikując zdjęcia przedstawiające zniszczenia dokonane przez Rosjan.

Jak wskazał, ataki rosyjskie miały charakter demonstracyjny. "Putin pokazuje swoją bezkarność. I to niewątpliwie wymaga reakcji ze strony świata" - stwierdził.

Zełenski dodał, że działania Rosjan wynikają z "braku wystarczającej presji", która - w jego opinii - powinna być skierowana przede wszystkim w stronę rosyjskiej gospodarki wojennej.

All the necessary emergency services, energy and railway workers are currently working to eliminate the consequences of the Russian strike. Another massive attack – a total of 526 means of destruction, including more than 500 attack drones and 24 missiles. The main targets were… pic.twitter.com/HlPhz0v5ZO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 3, 2025

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ciągu najbliższych dni będzie się naradzać z sojusznikami Ukrainy, z którymi omówi możliwości dotyczące wywierania presji na Rosję. Przypomniał, że za kilka godzin rozpocznie się szczyt państw nordyckich i bałtyckich w Danii.

"Dziś wieczorem zorganizujemy dwustronne spotkanie we Francji, koordynując nasze działania. Przygotowujemy również format Koalicji Chętnych oraz nowe kroki w relacjach z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi" - napisał prezydent.

Zełenski podziękował też "wszystkim, którzy pomagają". "Każdy atak Rosji musi spotkać się z realną odpowiedzią" - podsumował.