Po szczycie na Alasce Donald Trump zapowiedział rychłe spotkanie przywódców Ukrainy i Rosji, w którym prezydent USA również miałby wziąć udział. Wołodymyr Zełenski zadeklarował gotowość, lecz strona rosyjska twierdzi, że temat ter nie był poruszany w trakcie rozmów na Alasce. Jednocześnie Władimir Putin zasugerował Trumpowi wizytę w Moskwie. Spotkanie trójstronne chcą zorganizować Włochy.

Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że w poniedziałek po południu spotka się z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym w Waszyngtonie. "Jeśli wszystko się powiedzie, wówczas zaplanujemy spotkanie z prezydentem Putinem" - ogłosił Trump na Truth Social.

Doprowadzenie do organizacji trójstronnego szczytu w formacie USA-Rosja-Ukraina było jedną z obietnic, które Trump złożył przed spotkaniem w Anchorage. Wcześniej sugerował nawet, że taka rozmowa mogłaby się odbyć bezpośrednio po jego spotkaniu z Putinem, także na Alasce.

Jednak jak poinformował rosyjskie media doradca Putina Jurij Uszakow, podczas spotkania prezydent Rosji i Donald Trump nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Czy dojdzie do spotkania między Zełenskim a Putinem?

Podczas wspólnej konferencji prasowej Trump wspomniał jedynie o ewentualnym kolejnym spotkaniu z rosyjskim przywódcą.

- Będziemy rozmawiać z wami wkrótce i prawdopodobnie zobaczymy się ponownie bardzo niedługo - oznajmił prezydent USA.

Gdy liderzy się już żegnali, Trump powiedział Putinowi, że "prawdopodobnie (znowu) go niedługo zobaczy", na co rosyjski przywódca odparł po angielsku: "Może następnym razem w Moskwie". Wyraźnie zaskoczony Trump nazwał tę propozycję "interesującą" i "możliwą do zrealizowania".

Z kolei po zakończeniu szczytu na Alasce prezydent Trump przekazał w rozmowie ze stacją Fox News, że zarówno Putin, jak i Zełenski wyrażają chęć wzięcia udziału w trójstronnym spotkaniu przywódców Rosja-Ukraina-USA. Zdaniem prezydenta rozmowy mogą odbyć się stosunkowo szybko. Nie zaprzeczył, gdy przychylny mu publicysta Sean Hannity wspomniał o wrześniu.

Spotkanie trójstronne ws. pokoju. Europejski kraj chce je zorganizować

Chęć organizacji rozmów trójstronnych zgłosił szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani.

- Włochy zawsze wyrażały gotowość organizacji każdego szczytu, czy to w sprawie budowy pokoju, który dotyczy Bliskiego Wschodu, czy Ukrainy - powiedział na antenie stacji telewizyjnej Rete 4.

- Jesteśmy zawsze na pierwszej linii w sprawie budowy pokoju. Będziemy nadal gościć spotkania, jesteśmy do dyspozycji. Będziemy nadal prowadzić intensywną pracę dyplomatyczną, aby szybko doszło do zakończenia wojny - zapowiedział włoski polityk - dodał.

Spotkanie Trump-Putin na Alasce bez przełomu

"Wspaniały i bardzo udany dzień na Alasce!" - ogłosił prezydent USA we wpisie na Truth Social. Donald Trump ocenił rozmowy z Władimirem Putinem, Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami UE i NATO jako "bardzo dobre".

"Wszyscy uznali, że najlepszym sposobem na zakończenie tej straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, a nie jedynie rozejmu, który często okazuje się nietrwały" - przekazał Trump.