Praca zdalna w 2026 roku. Tyle dostaniesz za prąd i internet z KRUS

Warto podkreślić, że komunikat nie wprowadza nowych obowiązków do Kodeksu pracy, lecz precyzuje stawki ryczałtu obowiązujące w KRUS w 2026 r.

Co o pracy zdalnej mówi Kodeks pracy?

Zgodnie z zapisami artykułu 67 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest zapewnić podwładnemu realizującemu obowiązki w trybie zdalnym, niezbędne materiały i narzędzia. Ale nie tylko. Odpowiada też za ich instalację, serwis i konserwację oraz pokrywa koszty zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

ZOBACZ: Urlopy w 2026 roku. Do odebrania ponad 40 dni wolnych

Zwrot kosztów może mieć formę ryczałtu, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika.

Jakie stawki obowiązują w KRUS w 2026 roku?

12 grudnia 2025 roku prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydał komunikat, w którym ustala stawki za jedną godzinę pracy zdalnej przysługujące pracownikowi za zużycie prądu i internetu:

zużycie prądu przez służbowy komputer przenośny - 0,066 zł

zużycie prądu związane z oświetleniem - 0,087 zł

koszt usług telekomunikacyjnych - 0,0764 zł.

ZOBACZ: Kilka groszy miesięcznie. Takie emerytury dostają niektórzy seniorzy

To oznacza, że w portfelach wielu pracowników wykonujących pracę zdalnie pojawi się więcej pieniędzy.

Praca zdalna okazjonalna bez ryczałtu

Zgodnie z komunikatem, stawki nie obejmują pracy zdalnej okazjonalnej. W takim przypadku pracownik nie nabywa prawa do ryczałtu za zużycie prądu i internetu.

ZOBACZ: Państwowe banki ukarane. Mowa wprost o nadużyciach wobec klientów

Co to oznacza w praktyce?

Komunikat KRUS nie zmienia przepisów prawa pracy, ale precyzuje sposób ich stosowania w jednej z instytucji publicznych. Dla pracowników oznacza to jasne zasady rozliczania kosztów pracy zdalnej.

Ponad 10 procent Polaków pracuje zdalnie według danych GUS

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red / polsatnews.pl