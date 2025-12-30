System emerytalny w Polsce opiera się na składkach odprowadzanych w czasie aktywności zawodowej. Te składki są przeliczane na kapitał emerytalny i na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza świadczenie, które przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Niestety, w wielu przypadkach zebrany kapitał jest na tyle niski, że obliczona kwota nie przekracza kilku groszy. Choć więc ustawodawca przewidział gwarancję minimalnej emerytury, nie wszyscy ją otrzymują, np. przez brak odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego.

Zasady wyliczania emerytur

Podstawą obliczenia emerytury jest suma składek emerytalnych zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, powiększona o waloryzację. Następnie ta kwota dzielona jest przez liczbę miesięcy przeciętnego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. Im krótszy staż pracy, im niższe wynagrodzenia lub dłuższe okresy bez składek, tym mniejszy kapitał i tym samym niższe świadczenie.

Duże znaczenie ma tu staż ubezpieczeniowy. Ustawowa gwarancja minimalnej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i udokumentowały co najmniej 20 lat okresów składkowych w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn. Brak spełnienia tego warunku oznacza, że ZUS wypłaca dokładnie tyle, ile wynika z wyliczeń… nawet jeśli są to grosze.

Mikroemerytury. Problem, który będzie narastał

Od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1 878,91 zł brutto. To kwota gwarantowana przez państwo, ale tylko dla osób spełniających wymogi stażowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest ona przeznaczona dla wszystkich seniorów.

Wiele osób pobiera świadczenia niższe niż minimalna emerytura. W tej grupie znajdują się zarówno osoby otrzymujące kilkaset złotych miesięcznie, jak i skrajne przypadki tzw. mikroemerytur, liczonych w groszach.

Przykładem jest mężczyzna z województwa śląskiego. Jak podaje Biznes Interia, senior przeszedł na emeryturę tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na podstawie danych z ZUS wystawionych na prośbę portalu, można wyciągnąć wnioski, że mężczyzna dostaje ok. 7 groszy miesięcznie.

Emerytura w wysokości kilku groszy to zazwyczaj efekt krótkiego okresu podlegania ubezpieczeniom, często kilku miesięcy pracy lub symbolicznych składek sprzed lat.

Takie historie porażają opinię publiczną, ale są konsekwencją obowiązujących przepisów. Pokazują też, jak ważne dla przyszłego bezpieczeństwa finansowego jest regularne opłacanie składek i odpowiednio długi staż pracy.

Niestety problem będzie coraz poważniejszy. Do 2040 roku przeciętna emerytura pobierana przez seniorów w Polsce wynosić będzie nie więcej niż 40 proc. średniego wynagrodzenia. Zwiększy się również liczba pobierających mikroemerytury.

red. / polsatnews.pl