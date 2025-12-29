Urlopy w 2026 roku. Do odebrania ponad 40 dni wolnych

O zmianach w prawie pracy informuje serwis rmf24.pl. Jak czytamy, dotąd prawo do 20 lub 26 dni urlopu przysługiwało wyłącznie na podstawie stażu pracy na etacie, ale od 1 stycznia 2026 roku pod uwagę będą brane również inne aktywności pracownika.

Zgodnie z nowymi przepisami do stażu urlopowego będą wliczane także okresy pracy na umowach-zlecenie, zatrudnienia za granicą oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wolne w 2026 roku. Istotne zmiany w przepisach

Rmf24.pl wskazuje, że - według danych Głównego Urzędu Statystycznego z marca 2025 roku - 1,39 mln osób pracowało wyłącznie na umowach cywilnoprawnych oraz działało 2,8 mln aktywnych przedsiębiorstw.

ZOBACZ: Imprezowa pizza idealna na Sylwestra od Ewy Wachowicz

W serwisie przytoczono przykład pracownika z ośmioletnim stażem na etacie i czteroletnim stażem na umowie-zlecenie. Wskazano, że po zmianach taka osoba będzie mogła doliczyć oba okresy, co da jej prawo do maksymalnej liczby dni urlopowych oraz dodatkowych dni wolnych (np. pięciu dni na opiekę nad bliskimi czy dwóch dni z powodu "siły wyższej").

To nie wszystko. W przyszłym roku czeka nas 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dwa z nich przypadają w sobotę (15 sierpnia i 26 grudnia). Za te dni pracownik będzie mógł odebrać dodatkowe wolne w innym terminie. Cztery święta w 2026 roku wypadają jednak w niedziele i w tych przypadkach nie przysługują dodatkowe dni wolne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni