Od sierpnia 2022 do zeszłego roku Polacy mogli korzystać z wakacji kredytowych, czyli przerwy w spłacie kredytów. Czas, w którym uiszczanie rat było wstrzymane, był następnie doliczany na koniec okresu spłaty.

Państwowe banki ukarane. Systemowe nadużycia przy wakacjach kredytowych

Według UOKiK Pekao oraz Pekao Bank Hipoteczny wypełniały obowiązek zapewnienia konsumentom wakacji kredytowych z naruszeniem przepisów ustawy. "Obydwa banki w tym samym czasie stosowały ten sam, niezgodny z ustawą, model realizacji wniosków o wakacje kredytowe" - przekazał UOKiK w komunikacie.

"W sytuacji kiedy konsument składał wniosek o wakacje kredytowe w ostatnim miesiącu kwartału, w którym przysługiwało zawieszenie opłacania składek, zawieszenia udzielano nie na pełny miesiąc, lecz od dnia złożenia wniosku do końca miesiąca" - wyjaśnia UOKiK.



Następnie banki automatycznie wydłużały okres kredytowania o pełen miesiąc, nawet jeśli nie wynikało to z faktycznego czasu zawieszenia, co mogło podnosić całkowite koszty kredytu.

Kara dla Pekao oraz Pekao Banku Hipotecznego. Łącznie blisko 119 mln zł

- Wydłużanie okresu kredytowania bardziej niż wynikało to z rzeczywistego czasu zawieszenia spłat, narażało konsumentów na podniesienie całkowitych kosztów zobowiązania. W efekcie wakacje kredytowe były mniej korzystne, niż nakazywała to ustawa - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK ustalił, że naruszający prawa konsumentów mechanizm był stosowany systemowo. W rezultacie na Bank Polska Kasa Opieki SA nałożono karę w wysokości 117 801 000 zł, a na Pekao Bank Hipoteczny SA - 1 183 304 zł. Ponadto banki muszą także poinformować poszkodowanych klientów o decyzji UOKiK. Decyzje nie jest prawomocna, ukarani mają prawo odwołania do sądu.

