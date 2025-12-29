Informację o zdarzeniu przekazała w poniedziałek rano Katarzyna Antoń z kierownictwa Unity Line, spółki realizującej połączenia promowe na Bałtyku. - 28 grudnia na Morzu Bałtyckim w okolicy Sassnitz prom Skania należący do Unity Line nadał komunikat "człowiek za burtą" w wyniku zgłoszenia świadka zdarzenia, że jeden z pasażerów znalazł się w wodzie.

Jak dodała, "był to pasażer narodowości polskiej". Sasnitz znajduje się na wschodnim wybrzeżu niemieckiej wyspy Rugia. Akcję ratunkowo-poszukiwawczą koordynowała tamtejsza Służba Ratownictwa Morskiego (SAR). W działaniach brały udział także jednostki z Danii i Szwecji.

Tragedia na Bałtyku. Pasażer wypadł za burtę promu

Do poszukiwań dołączył również prom Polonia należący do Unity Line. Poszukiwania prowadzono przez kilka godzin w trudnych warunkach pogodowych. Na Bałtyku była sztormowa pogoda. Antoń poinformowała, że o 18.21 SAR zadecydowała o "zwolnieniu z akcji ratunkowej" promów Skania i Polonia, które skierowały się do portów w Ystad i Świnoujściu.

- Unity Line pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami. Na obecnym etapie nie udzielamy dodatkowych informacji - podsumowała Antoń.

Trudna sytuacja pogodowa na Bałtyku. Groźba sztormu, wydano ostrzeżenia

Na Pomorzu w sobotę wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed sztormem. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się z silnymi porywami wiatru i poważnymi utrudnieniami na morzu oraz lądzie. Urząd Miasta Gdańska apelował o zachowanie szczególnej ostrożności, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty ostrzegające przed niebezpieczeństwem.

W poniedziałek rano sytuacja jest niewiele lepsza: wieje silny wiatr, który w szczytowym momencie osiągnie 6-7 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet do 8 stopni.

