Sztorm na Bałtyku. Przewrócone łodzie, trwa akcja ratunkowa

Trwa akcja ratunkowa na Zatoce Gdańskiej, gdzie przechodzi obecnie sztorm. Na morzu pływają łodzie Akademii Morskiej, które starają się dostać do portów i marin. - Na razie nie ma informacji o zaginionych - przekazał dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska. Przed wypłynięciem na wody, łodzie brały udział w regatach, na których obecny był premier Donald Tusk.

- Trwa inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej, na której był obecny premier Donald Tusk. Teraz jednak na miejscu odbywa się dramat z udziałem łódek, które wypłynęły na regaty - donosi reporterka Polsat News.

Na miejscu panuje obecnie bardzo silny sztorm, a sytuację pogarszają niezwykle mocne podmuchy wiatru, które sięgają 9 w skali Beauforta. - W jednej łódce złamał się maszt, a następnie została ona przetransportowana do SAR-u. Ratownicy próbują wraz z pozostałymi łódkami powrócić do mariny, ale nie jest to łatwe przy obecnych warunkach.

Sztorm na Morzu Bałtyckim. Trwa akcja ratunkowa

Na razie nie wiadomo, ile osób znajduje się na Zatoce Gdańskiej, gdzie ratownicy wraz z pomocą policji podejmują akcję ratunkową. - Akcja trwa. Dwie jednostki zostały uratowane, dwóm załogom została udzielona pomoc - informuje Sebastian Kluska z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dyrektor instytucji oświadczył na antenie Polsat News, że w zagrożeniu były cztery jachty. Dodał też, że przez dłuższą chwilę służbom towarzyszyły chwile grozy, kiedy zaginął 15-latek.

- Na szczęście znalazł się w porcie w Pucku, gdzie dotarł, aby schronić się przed sztormem - tłumaczył Sebastian Kluska. - Na razie nie mamy informacji o zaginionych, ale jeszcze raz trzeba podkreślić, że akcja cały czas trwa, a warunki z godzinę na godzinę będą coraz gorsze - dodał.

- Przekazaliśmy informacje dla tych, którzy chcieliby wpłynąć do Zatoki. Prosiliśmy, aby tego nie robili, zamiast tego zostali w portach i marinach - przekazał dyrektor.

IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym sztormem na Morzu Bałtyckim i całym pasie wybrzeża. Mowa o zagrożeniach II stopnia na Bałtyku, które dotyczą silnych porywów wiatru oraz I stopnia zagrożenia dla Pomorza. Alerty potrwają do godz. 22.

